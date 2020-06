Mandello. Dal Comune un aiuto alle attività chiuse durante il lockdown

La giunta a Mandello decide un sostegno per gli esercizi chiusi durante l’emergenza Coronavirus

Tassa rifiuti e occupazione del suolo pubblico restituite (tutte o in parte) con un contributo

MANDELLO – Il sostegno agli esercenti arriverà tramite un contributo a ristoro dei versamenti già effettuati di Tari e Cosap per il 2020: è quanto deciso dalla giunta comunale di Mandello che ha deliberato le modalità di richiesta del contributo emergenza Covid-19

Per la Tari, la tassa rifiuti, si tratta degli importi dovuti per i periodi di chiusura forzata, per la Cosap, il canone di occupazione del suolo pubblico, degli importi annuali.

“Una presa di posizione importante – spiegano dal municipio, guidato dal sindaco Riccardo Fasoli – che riconosce l’assenza del servizio di raccolta dei rifiuti per le attività che sono state costrette a chiudere per mesi e un segnale importante per chi effettua attività di somministrazione”.

Il contributo potrà essere richiesto da titolari di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi artigianali del settore alimentare, titolari di esercizio di vicinato,attività di servizi alla persona, agenzie di viaggi, attività turistico ricettive in forma imprenditoriale ubicati nel territorio del Comune di Mandello Del Lario, attività regolarmente svolte prima della sospensione dettata dal DPCM 8-9-11 marzo 2020 e che non abbiano pendenze tributarie nei confronti del Comune su Tari e Tosap.

Le domande di assegnazione del contributo COVID-19 dovranno pervenire all’indirizzo email protocollo@mandellolario.it , entro le ore 12,00 del giorno 20.07.2020. Qui maggiori informazioni

“Oltre alla gratuità degli ampliamenti concessi per ovviare al distanziamento dettato dalle norme anti contagio, prevista dalla normativa nazionale – spiegano ancora dal Comune – abbiamo deciso di concederla anche per le aree già oggetto di concessione: un gesto concreto ed importante per sostenere le nostre attività duramente provate dalla chiusura”.