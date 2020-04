Mandello, dall’assessore Alippi una lettera rivolta ai commercianti

Serenella Alippi scrive ai commercianti di Mandello

“Atteniamoci tutti alle norme per far ripartire il prima possibile le attività”

MANDELLO – “Nel mese di marzo tutte le attività del territorio hanno dovuto adeguarsi alla normativa imposta per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il tutto creando non poche difficoltà economiche per i nostri negozianti.

Un susseguirsi di decreti ministeriali e di ordinanze Regionali fino all’emanazione dell’ordinanza n. 522 del 06/04/2020 con la quale Regione Lombardia ha modificato ed integrato la precedente N. 521 del 4/4/2020 recante “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

La modifica sostanziale riguarda la possibilità di consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C. M. dell’11 marzo 2020.

Ovviamente è importante che la consegna a domicilio debba avvenire nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto.

Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore ad un metro.

Il commercio al dettaglio di fiori e piante è consentito negli ipermercati e supermercati

Un piccolo respiro di sollievo per le attività almeno con la consegna a domicilio visto anche l’avvicinarsi delle Feste Pasquali.

Il decreto Cura Italia prevede anche delle misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese che si trovano in difficoltà per l’emergenza Coronavirus.

E’ importante comunque cercare di limitare al massimo le uscite dalle abitazioni perchè l’elemento cardine per non contrarre o per non contagiare gli altri è la necessità di distanziamento sociale; almeno un metro lontani l’uno dall’altro, evitando strette di mano, baci e abbracci. Se tutti seguiremo scrupolosamente le norme emanate riusciremo il prima possibile a far ripartire le nostre attività”.

Serenella Alippi

Assessore al Commercio