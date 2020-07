Mandello e i giardini chiusi, Casa Comune ‘interroga’ il sindaco

Due interrogazioni da Casa Comune all’amministrazione di Mandello

Giardini chiusi “fino a quando?”, chiesti chiarimenti anche sui lavori in piazza Garibaldi

MANDELLO – Saranno affrontate nel prossimo consiglio comunale, il 30 luglio, le interrogazioni presentate da Grazia Scurria, capogruppo di Casa Comune, e indirizzate al sindaco Riccardo Fasoli.

La questione principale è la chiusura dei giardini sul lago che restano ancora interdetti. “Per quanto tempo ancora resteranno chiusi? E quali episodi di vandalismo si sarebbero consumati? Ci sono state denunce? Perché il sindaco non ne ha parlato in commissione capogruppo?” Sono alcune delle domande contenute nell’interrogazione.

“Non si può pensare che Mandello diventi un paese turistico se l’unica soluzione trovata è questa – sottolinea Scurria – Del resto non si vede nemmeno un’idea per la promozione del famigerato ‘turismo di qualità’, di cui tanto parla il sindaco. Dopo la serrata dei giardini abbiamo visto i bagnanti sdraiati persino sulla passeggiata a lago, oltre che sulle rive del porto di Piazza Gera”.

“E’ questa la nuova immagine che vogliamo dare al nostro paese? Oppure teniamo chiuso per fare in modo che questi turisti di giornata, tanto invisi all’amministrazione, se ne vadano da qualche altra parte, dove siano ben accolti? Ma l’amministrazione ha deciso di pensare solo agli albergatori, dimenticando che anche i commercianti sono rimasti per due mesi con le serrande abbassate e stanno già avendo ripercussioni negative dalla chiusura dei giardini, che segue alla chiusura dei bagni pubblici e dei parchi giochi L’unico parco giochi aperto è quello dei giardini a lago, tutti gli altri sono ancora chiusi. Una cosa indecente”.

Grazia Scurria chiede poi aggiornamenti in merito al contenzioso tra il Comune l’impresa che si è occupata della nuova pavimentazione in piazza Garibaldi. “A quando il rifacimento? Con quali oneri?”