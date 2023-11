Mandello. Ex area campeggio: con Casa Comune se ne parlerà al De André

Stasera l’incontro pubblico nel cineteatro con il gruppo politico e consiliare di minoranza

Appuntamento alle ore 20.45 per discutere della struttura a lago costruita in zona via Lungo Lario

MANDELLO – Casa Comune per Mandello ci riprova e accoglierà questa sera, martedì, i cittadini in un incontro pubblico al Cineteatro De André a Mandello per parlare della questione ex area campeggio tanto dibattuta in questi mesi.

Dopo la mancata assemblea in sala civica, con i membri del gruppo politico e consiliare di minoranza che hanno deciso ugualmente di svolgere la seduta davanti allo spazio comune in via Dante nella frazione di Molina, un nuovo appuntamento è stato organizzato alle ore 20.45 per i cittadini dove parlare della struttura costruita a lago in zona via Lungo Lario.

“Vogliamo chiarire come stanno attualmente le cose e come siamo giunti a questo punto, perché noi siamo tenaci. Riteniamo doveroso per una forza politica e consiliare di minoranza svolgere il ruolo di controllo e di informazione alla cittadinanza tutta – affermano da Casa Comune -. Perché la legalità non ha colore politico e la chiarezza e la trasparenza dell’azione amministrativa sono elementi irrinunciabili di governo. Invitiamo la comunità mandellese a partecipare numerosa, noi siamo pronti ad accoglierla”.