Mandello, Fasoli presenta la nuova Giunta. De Battista sarà vicesindaco

Ufficializzate le nomine della squadra che accompagnerà il sindaco nel terzo mandato consecutivo
Assegnate le deleghe ai cinque assessori: riconfermate Nessi e Pachera, new entry Tentori e Amadori
MANDELLO – Silvia De Battista vicesindaco con deleghe a Servizi Sociali, Istruzione e Politiche Giovanili; Doriana Pachera alla Cultura e alle Pari Opportunità; Silvia Nessi a Commercio e Turismo; Cesare Tentori a Edilizia Privata e Urbanistica; Igor Amadori a Sport e Sicurezza. È questa la nuova Giunta comunale scelta dal sindaco Riccardo Fasoli, che ha ufficializzato la squadra destinata ad accompagnarlo nel suo terzo mandato consecutivo alla guida di Mandello.
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