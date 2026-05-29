Mandello, Fasoli presenta la nuova Giunta. De Battista sarà vicesindaco

Accanto agli assessori, il primo cittadino ha inoltre anticipato che nel corso della prossima seduta del Consiglio comunale verrà conferita una specifica delega all’organizzazione degli eventi culturali e turistici a Franco Curioni, consigliere della maggioranza e tra i più votati della lista Il Paese di Tutti. Una scelta che guarda anche al futuro, in previsione di un graduale passaggio di consegne con l’assessore Doriana Pachera, che continuerà a seguire il settore Cultura all’interno della Giunta.

Dopo la netta affermazione alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, che lo hanno visto ottenere 3.233 voti pari al 66,33% delle preferenze, distanziando lo sfidante Riccardo Mariani di Casa Comune per Mandello, fermatosi a 1.641 voti e al 33,67%, Fasoli completa così uno dei passaggi più attesi dell’avvio del nuovo mandato amministrativo: la definizione dell’esecutivo comunale che lo affiancherà nella gestione dell’ente.

La scelta di Fasoli è ricaduta su cinque consiglieri comunali appartenenti alla maggioranza Il Paese di Tutti, chiamati ora a guidare alcuni dei settori più importanti dell’amministrazione comunale.

Tra loro, il sindaco ha individuato in Silvia De Battista la figura destinata a ricoprire il ruolo di vicesindaco. Sarà quindi lei a sostituire il primo cittadino in caso di assenza o impedimento. Come previsto dallo Statuto comunale, in caso di contemporanea assenza di sindaco e vicesindaco, le funzioni sostitutive verranno esercitate dagli altri assessori secondo l’ordine indicato nel decreto di nomina.

Nel dettaglio, a Silvia De Battista sono state affidate le deleghe a Servizi Sociali, Istruzione e Politiche Giovanili, ambiti centrali per il sostegno alle famiglie, alla scuola e alle fasce più fragili della popolazione. Doriana Pachera continuerà a occuparsi di Cultura e Pari Opportunità, coordinando le iniziative culturali e le attività legate alla promozione dell’inclusione e della parità di genere. Per Silvia Nessi arrivano di nuovo le deleghe a Commercio e Turismo, due settori strategici per un territorio che punta sempre più sulla valorizzazione delle proprie attività economiche e sulla crescita dell’attrattività turistica. A Cesare Tentori viene affidata la responsabilità di Edilizia Privata e Urbanistica, comparti fondamentali per la pianificazione e lo sviluppo del territorio. Infine, Igor Amadori seguirà le deleghe a Sport e Sicurezza, temi particolarmente sentiti dall’amministrazione e spesso al centro del dibattito cittadino.

Con la firma del provvedimento prende dunque forma in maniera definitiva la squadra che guiderà Mandello nei prossimi cinque anni. Una Giunta composta esclusivamente da consiglieri comunali eletti dai cittadini e chiamata ora a tradurre in azioni amministrative il programma che ha consentito a Riccardo Fasoli di ottenere una larga riconferma alla guida del Comune.

Come previsto dalla legge, la composizione della nuova Giunta sarà presentata ufficialmente durante la prima seduta del Consiglio comunale e comunicata al Prefetto di Lecco, completando così l’iter istituzionale successivo alle elezioni amministrative.