Mandello, FDI in appoggio a Fasoli e forse anche la Lega. Sinistra in piazza sabato

Il sindaco uscente Fasoli di Mandello potrà contare sul sostegno di Fratelli d’Italia

Incontri anche con la Lega. A sinistra, Casa Comune vaglia i possibili candidati e sabato incontra i cittadini in piazza

MANDELLO – Non più due formazioni e due candidati contrapposti, alla prossima tornata elettorale il centrodestra mandellese potrebbe correre unito: sicura è l’intesa con Fratelli d’Italia e anche la Lega potrebbe sostenere il sindaco Riccardo Fasoli nella corsa alla sua riconferma.

Già nel marzo del 2018, Fratelli d’Italia aveva annunciato il suo ‘appoggio esterno’ alla maggioranza politica del primo cittadino, uscendo da ‘Mandello al Centro’, lista capitanata da Maria Lidia Invernizzi e sostenuta anche dalla Lega e da Forza Italia.

“Proseguiamo quel percorso – spiega Igor Amadori, referente locale di FDI – non sarà un sostegno esterno ma faremo parte, con alcuni candidati, della lista del sindaco Fasoli, ‘Il Paese di Tutti’. Siamo ancora in una fase di composizione della lista, nel frattempo sono iniziati gli incontri per parlare del programma”.

La Lega potrebbe invece sostenere l’attuale sindaco con una propria lista. “In questo momento posso confermare di aver parlato con il sindaco Fasoli e di aver ribadito la stima nei suoi confronti” ci dice il segretario provinciale del Carroccio, Stefano Parolari.

“Chiunque voglia impegnarsi e abbracciare il nostro progetto civico, anche se proveniente da partiti politici, può farne parte – sottolinea il sindaco Riccardo Fasoli – nessun accordo sui ‘numeri’, si valuteranno i singoli candidati”.

‘Mandello al Centro’ non ci sarà

Del resto, senza Maria Lidia Invernizzi e senza Francesco Silverij (entrambi hanno fatto sapere che non si candideranno) “Mandello al Centro è un progetto concluso- spiega Silverij – quando, due anni fa, ho deciso di dimettermi dal consiglio comunale, l’auspicio era quello di dare l’opportunità ad altri di fare esperienza in vista del prossimo mandato”.

“Il dispiacere – prosegue Silverij – è che nessuno ci abbia chiesto il ‘marchio’ per portare avanti questa iniziativa. Molti sono invece quelli che mi invitano a continuare l’impegno politico e mi fa un grande piacere, vuol dire che ho lasciato un bel ricordo. Trentasei anni di attività in comune – conclude – credo però siano sufficienti”.

Casa Comune, sabato incontro con i cittadini sul tema dell’ambiente

A sinistra, intanto, ‘Casa Comune’ è al lavoro sulla lista dei candidati e sul programma. Nella serata di lunedì il gruppo si è ritrovato nella sede di via Dante. “Stiamo lavorando – conferma Grazia Scurria – e invitiamo tutti gli interessati a partecipare alla prossima riunione che si terrà tra due lunedì, sempre presso la nostra sede”.

Il candidato sindaco al momento non è ancora stato individuato. “Abbiamo alcuni profili che stiamo vagliando – spiega Scurria – al momento opportuno faremo la nostra scelta”.

Intanto, il 25 gennaio dalle 10 alle 12, Casa Comune tornerà in piazza del Comune per incontrare i cittadini e lo farà su un tema cruciale per il gruppo: l’ambiente.

“L’ascolto dei cittadini è per noi importante per definire programmi realizzabili e di interesse per tutti – spiegano da Casa Comune – Per questo motivo abbiamo preparato un questionario per raccogliere idee e proposte su una tematica da sempre al centro della nostra azione politica: ambiente naturale ma non solo, riduzione dei rifiuti, riuso, qualità dell’acqua e dell’aria. Vogliamo lavorare con tutti gli interlocutori istituzionali per una mobilità sostenibile, percorsi verdi e mezzi pubblici che funzionino”.

“Ricordiamo – proseguono – che l’attuale amministrazione, per realizzare lo svincolo, ha effettuato il primo esproprio della storia del Comune di Mandello e convenzioni onerose per i proprietari che hanno ceduto bonariamente i terreni!