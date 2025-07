Mandello, Fragomeli (Pd): “Presto un bando straordinario per rafforzare la presenza dei medici di base”

Bando straordinario in programma per ottobre per garantire assistenza a oltre 770 cittadini privi di medico di base

Fragomeli: “Continuerò a monitorare la situazione affinché ciò avvenga”

MANDELLO DEL LARIO – “A dicembre Mandello potrebbe finalmente avere un nuovo medico di base, offrendo così una risposta concreta agli oltre 770 cittadini rimasti senza un riferimento sanitario diretto”. Lo annuncia Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale del PD, che ha affrontato la questione con la dirigenza dell’Asst di Lecco per ottenere certezze e soluzioni per il territorio.

“Il Dipartimento Cure Primarie, già attivato per ridurre le criticità, mi ha assicurato il massimo impegno nel reperire a breve un medico incaricato: non definitivo, ma comunque in grado di superare la gestione temporanea dell’ambulatorio – continua il Consigliere – L’obiettivo, tuttavia, è pubblicare un bando straordinario entro ottobre per individuare un medico con incarico stabile, che possa entrare in servizio al più tardi entro dicembre”.

“Mi pare che si stia finalmente cercando di dare una risposta concreta al problema, e su questo nutro fiducia. Da parte mia, continuo a sollecitare e lavorare affinché tutte le persone coinvolte possano avere un medico dedicato, magari già a partire da settembre, se possibile. Auspico quindi che la procedura sia rapida e confido che questo disagio possa rientrare al più presto. Continuerò a monitorare la situazione affinché ciò avvenga” conclude Fragomeli.