Mandello, Fratelli d’Italia si prepara alle elezioni. “Presenti sul territorio”

Incontro a Mandello per i rappresentanti di Fratelli d’Italia

Il partito sosterrà la rielezione di Riccardo Fasoli alle prossime elezioni

MANDELLO- Domenica 7 giugno, in vista delle prossime elezioni comunali, il portavoce provinciale di Fratelli d’Italia Fabio Mastroberardino, il rappresentante politico mandellese del partito Christian Colombo, Michael Bonazzola (vicecoordinatore provinciale) e Massimo Vergani (responsabile Enti Locali FdI) hanno incontrato alcuni rappresentanti del mondo dell’associazionismo di Mandello tra i quali Sergio Greppi che ha deciso di aderire al progetto di Fratelli d’Italia.

A tal proposito Mastroberardino dichiara: “la presenza qui oggi, da parte mia e di tutti i referenti di partito che stanno seguendo le prossime elezioni amministrative, vuole essere segno tangibile della continua volontà di Fratelli d’Italia di rappresentare i diversi territori della nostra provincia, ponendo attenzione ai cittadini di tutti i comuni”.

Prosegue Christian Colombo, referente di FDI a Mandello, il quale in vista delle prossime amministrative dichiara: “sarà un lavoro intenso ma appagante quello di collaborare con le varie associazioni del commercio, dell’industria e dello sport attive sul nostro territorio. Stiamo lavorando con loro per costruire un programma propositivo che sappia dare risposte concrete alla cittadinanza, in particolare modo in questa fase così delicata per il nostro Paese.”