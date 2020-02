Mandello. Gallo prepara la lista civica: “I partiti stiano sereni, siamo solo cittadini”

Le elezioni a Mandello, in arrivo una nuova civica che guarda agli elettori di centrodestra

Gallo, Angeli e Iovine: “Nessuno sponsor politico, ci rivolgiamo ai delusi da Fasoli”

MANDELLO – “Stiano sereni i rappresentanti dei partiti politici che a Mandello del Lario, alle prossime elezioni amministrative sosterranno la candidatura di Fasoli. La nostra lista civica, a cui vogliamo dare vita, non è sponsorizzata da nessuno, per il momento siamo solo cittadini accomunati da un solo interesse: migliorare la qualità della vita nel nostro comune”.

Aldo Gallo, Flavio Angeli, Beppe Iovine intervengono nel dibattito sulle prossime elezioni a Mandello, confermano l’intenzione di lanciare una lista civica di centrodestra che sarà lontana dalle sigle della politica.

“Noi siamo semplicemente dei cittadini che hanno intenzione di formare una lista civica che si rivolge a tutti e che in particolar modo chiede sostegno agli elettori simpatizzanti del centro destra – scrivono – a coloro che oggi hanno perso la fiducia nei confronti del sindaco Fasoli e di questo Consiglio Comunale, dimostratosi ‘sordo e muto’ distante dai problemi dei cittadini, incapace di discutere di temi importanti che hanno provocato tantissimi disagi alla cittadinanza”.

“I partiti non sono e non possono essere padroni degli elettori – proseguono – lasciate che essi vi giudicano per le vostre azioni e disattenzioni di questo ultimo quinquennio. Come già detto da altri, in questo periodo i Lupi si svestono dal loro mantello d’Agnello”.

Alle precedenti elezioni, Gallo era nel gruppo dei Cinque Stelle guidato dal candidato sindaco Trincavelli e lo scorso anno è stato tra i promotori del Comitato per l’Aria pulita fondato da alcuni residenti contro i cattivi odori emessi dall’azienda Gilardoni.

Tra i temi che saranno nel programma della lista “respirare aria pulita, affrontare i problemi di mobilità ordinaria e straordinaria, riqualificare l’illuminazione pubblica, dare maggiore decoro al Cimitero di Mandello e soprattutto difendere il nostro paese dallo scempio urbanistico messo in atto dal duo delle rotonde: Fasoli, Tagliaferri”.

“Hanno soppresso una delle più importanti piazze – scrivono Gallo, Angeli e Iovine – Si accingono a realizzare uno svincoletto mulattiera, nella sola direzione di Sondrio, sanno bene che quest’opera non avrà vita lunga. Mandello è un comune che da’ tanto allo stato, in termini fiscali, se si decide di realizzare opere di una certa rilevanza, queste devono essere degne e necessarie, un comune vicino al nostro, Dervio, un quinto della popolazione di Mandello ha ottenuto un svincolo fatto con tutti i crismi e criteri di sicurezza, e costato ad ANAS ben dieci volte tanto la cifra di quello che vogliono spendere per il nostro”.