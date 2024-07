Mandello. Il Comune approva il nuovo Piano di diritto allo studio: stanziamenti per oltre 1 milione di euro

La Giunta stanzia oltre un milione di euro per l’anno scolastico 24/25

Pachera: “Nasceranno diversi progetti per l’integrazione degli alunni in condizioni di disagio”

MANDELLO DEL LARIO – A seguito del Consiglio Comunale del 25 luglio, il Comune di Mandello del Lario nella persona dell’assessore all’istruzione Doriana Pachera ha approvato il piano di diritto allo studio per l’anno scolastico 24/25. I fondi stanziati saranno ingenti e corrispondono alla cifra di 1.034.946,00 euro.

Questi serviranno per garantire l’accoglienza, l’inserimento, l’integrazione scolastica e il successo formativo a tutti gli alunni e in particolare agli alunni in condizione di disagio socio-culturale, diversamente abili e stranieri. Saranno erogati libri di testo per le scuole primarie, il servizio di trasporto scolastico anche per alunni con disabilità che devono recarsi in strutture fuori dal nostro territorio e la refezione scolastica.

Inoltre, spiega l’assessore Pachera: “A ciò vanno aggiunti i contributi all’asilo nido “Riccardo Zelioli” e “La fabbrica dei balocchi (micro-nido) e alle quattro scuole dell’infanzia convenzionate presenti sul territorio, all’Istituto Comprensivo Statale A.Volta e all’Istituto scolastico S.G.Antida in termini anche di finanziamenti ai vari progetti programmati dagli Istituti stessi”.

L’Amministrazione promuove e sostiene anche progetti nei vari ordini di scuola come: “Educazione stradale, Last minute market, Un miglio al giorno, Progetto on line/off line, Progetto orientamento, Progetti di Teatro e non solo e il “Consiglio Comunale dei

ragazzi.

All’interno del Piano di diritto allo studio è anche prevista una somma per premiare gli alunni delle scuole secondarie di Mandello che si distinguono per meriti scolastici. Tale bando uscirà entro il mese di settembre. La comunicazione verrà diffusa sul sito del Comune, sulla stampa locale e sui social.

Altri interventi coinvolgeranno il comune lecchese tra cui: due corsi di italiano destinati a maggiorenni provenienti da paesi terzi ed un corso di lingua inglese per adulti. L’assessore all’istruzione sottolinea, inoltre, che: “Nonostante il calo demografico anche nelle scuole, l’impegno economico da parte dell’Amministrazione Comunale non è diminuito per quanto

riguarda l’offerta formativa, i progetti e l’attenzione verso il disagio e la fragilità”.

“Infatti all’interno dei progetti vi è stata una viva collaborazione con La Nostra Famiglia per un intervento in tutte le scuole dell’infanzia convenzionate. Per lo più in collaborazione con i Lions Club del Lario ci si auspica di effettuare per il terzo anno consecutivo lo screening per individuare l’ambliopia a tutti i bambini che hanno compiuto i 3 anni entro il 31 dicembre 2024”.

Pachera ha ribadito l’impegno comunale riguardo coloro che hanno dei bisogni educativi speciali: “Nelle classi prime della scuola primaria e secondaria sono attivati rispettivamente i progetti laboratoriali Brucomela e Butterfly. Oltre al servizio “ad personam” per alunni certificati con l’educatore in classe che completa la presenza dell’insegnante di sostegno. Proseguiranno anche il programma Pit Stop e il doposcuola”.

L’assessorato all’istruzione di Mandello, infine, nel nuovo piano di diritto allo studio ha inserito il prolungamento della collaborazioni con il PIME e la Nostra Famiglia che hanno riscosso molto successo durante il Festival della letteratura, e non solo, che hanno visto come destinatari i bambini, gli alunni e i genitori delle scuole di ogni ordine e grado.