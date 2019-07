Mandello, la scuola al centro del consiglio comunale di lunedì

Approvato il nuovo Piano per il Diritto allo Studio

Modifiche per la fiera di San Rocco e ‘ok’ all’ampliamento della sede del Soccorso degli Alpini

MANDELLO – Si è tenuta lunedì sera la riunione del consiglio comunale di Mandello con diversi argomenti al vaglio dell’amministrazione comunale.

Tra questi il nuovo Piano per il Diritto allo Studio 2019-2020 che vede incrementato lo stanziamento di fondi dai 1,05 milioni del precedente piano ai 1,105 milioni della nuova pianificazione. Incremento in parte dovuto all’aumento del costo del servizio mensa e trasporto scolastico e agli interventi previsti di edilizia scolastica per i quali il Comune ha potuto fruire anche dei finanziamenti statali dedicati ai piccoli comuni.

Dei 90 mila euro di cui il Comune ha beneficiato, 80 mila euro sono stati destinati ai lavori per il tetto della scuola elementare, altri 10 mila euro andranno invece a finanziare opere minori.

Nel corso della riunione del consiglio comunale si è parlato anche della necessità di riorganizzare la dislocazione delle bancarelle del marcato e della fiera di San Rocco che quest’anno non potranno più utilizzare l’area parcheggio di piazza Garibaldi, oggi riqualificata dai lavori. In particolare, l’area della fiera sarà prolungata su via Manzoni risalendo verso la biblioteca.

Infine, è stato data approvazione dal consiglio alla richiesta del Soccorso degli Alpini di Mandello all’ampliamento della propria sede di via degli Alpini con la realizzazione di un nuovo locale dedicato all’attività dei volontari.