Mandello, partecipato l’incontro promosso dal PD sulla sanità lombarda

MANDELLO – Si è svolto martedì sera, presso la sala civica di Molina a Mandello del Lario, l’incontro pubblico “Migliorare la sanità lombarda”, organizzato dal Circolo PD Mandello Abbadia. Una serata partecipata e ricca di contenuti, che ha visto confrontarsi istituzioni, professionisti e cittadinanza su uno dei temi più sentiti del momento: lo stato e il futuro della sanità territoriale.

Sono intervenuti il Consigliere regionale Gian Mario Fragomeli, il già Direttore del Dipartimento Cure Primarie dell’ATS Brianza dott. Valter Valsecchi e il Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Lecco dott. Fabio Fedeli. A moderare l’incontro è stato Pietro Radaelli, consigliere comunale di Abbadia Lariana.

Nel corso della serata sono emersi numerosi spunti e riflessioni, sia dai relatori che dagli interventi del pubblico, a partire dalle criticità legate alla sanità territoriale e alla difficoltà di accesso ai servizi, con un focus particolare sul presidio di Mandello e sul distretto di Bellano. Il consigliere Fragomeli ha illustrato dati aggiornati sugli accessi ospedalieri e sul consumo dei servizi sanitari, evidenziando le principali tendenze e problematiche riscontrate sul territorio.

Il Circolo PD Mandello Abbadia ringrazia i partecipanti e annuncia che tornerà sul tema nei prossimi mesi con un nuovo appuntamento di approfondimento, arricchito da ulteriori dati e testimonianze. Chi desiderasse rimanere aggiornato può inviare il proprio indirizzo e-mail a: pd.mandelloabbadia@gmail.com

“Si ricorda inoltre che è aperta la campagna di tesseramento 2025: la sede del Partito Democratico in via Dante 24 a Mandello sarà aperta sabato 24 maggio dalle ore 10 alle 12 per il rinnovo e il rilascio di nuove tessere”.