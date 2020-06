Mandello, Scurria: “Nel bilancio del sindaco autocelebrazioni e false verità”

Dall’opposizione, il capogruppo Grazia Scurria attacca il sindaco Fasoli

“Opere pubbliche in ritardo, amministrazione lenta. Mandello ha bisogno di velocità”

MANDELLO – Non c’è nulla da fare, il sindaco Fasoli non sa nemmeno dove stia di casa il fair play istituzionale. Evidentemente preoccupato dal fatto di avere perso quasi tutta la sua giunta e probabilmente tutti i suoi consiglieri, anzichè darsi una mossa per investire i soldi pubblici e aiutare le categorie in difficoltà, si autocelebra con una serie di false verità, prima fra tutte quella di avere, a suo dire, ‘risanato il bilancio comunale’.

Chissà come avrà reagito il dott. Vitali, Ragioniere Capo del Comune, che da quasi vent’anni redige impeccabilmente il bilancio del comune di Mandello, sano anche prima di Fasoli! I 10 milioni di debiti erano investimenti, non un buco, questo Fasoli forse non lo ha capito o fa finta di non saperlo per cercare di darsi lustro. Riducendo gli investimenti, infatti, ha paralizzato le opere pubbliche, anche perchè ci ha messo 3 anni per capire che per fare un’opera, prima bisogna approvare un progetto.

La velocità dell’azione politica non è certo una sua caratteristica, ma Mandello ha bisogno di decisioni: chi ha tenuto chiusa la saracinesca per tre mesi non deve pagare l’immondizia, i cittadini che faranno la dichiarazione dei redditi oltre il 16 giugno chiedono un rinvio dell’IMU, i ragazzi chiusi in casa per l’emergenza e le loro famiglie necessitano dei centri estivi, bisogna anche investire fondi comunali per far ripartire Mandello. Bisogna pensare alla zona lago, che non può essere abbandonata perchè è troppo difficile (ora se n’è accorto anche Fasoli!) gestire l’arrivo dei turisti. Saranno anche turisti di giornata, ma portano ricchezza al nostro tessuto commerciale e quindi a Mandello.

Purtroppo, non appena iniziata la fase 2, il sindaco ha ripreso ad essere quello che tutti hanno conosciuto in questi 5 anni: un arrogantello che, con una buona dose di presunzione, pensa di essere il principe del reame e che non si è ancora accorto che con la sua maggioranza di 2/3 del Consiglio comunale e con la sua giunta può fare e disfare ciò che vuole. Certo dopo 5 anni anche i suoi lo hanno conosciuto e si guardano bene dal ricandidarsi ancora! E questo è un bel problema, quindi sindaco Fasoli la smetta di screditare le minoranze e tutti quelli che non la pensano come lei e si dia da fare davvero invece che passare il tempo sui social, cerchi di fare il sindaco di tutti, almeno in questi ultimi mesi, invece che spacciare opere pubbliche appena iniziate, al tramonto del suo primo mandato, come se fossero finite”.

Grazia Scurria

Casa Comune per Mandello