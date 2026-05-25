Mariani riconosce la sconfitta: “Congratulazioni a Fasoli. Saremo un’opposizione seria e attenta”

Il candidato di “Casa Comune per Mandello” commenta il risultato elettorale dopo il confronto con Fasoli
“Il centrosinistra cresce in diverse sezioni, ora analizzeremo il voto di questi giorni”
MANDELLO – Dopo la netta vittoria di Riccardo Fasoli a Mandello, arriva il commento dello sfidante Riccardo Mariani, candidato della lista “Casa Comune per Mandello Democratica” ed ex sindaco del paese dal 2005 al 2015. Mariani, sconfitto con il 33,67% delle preferenze contro il 66,33% ottenuto da Fasoli, ha riconosciuto il risultato elettorale congratulandosi con il sindaco rieletto e rivendicando comunque la crescita del centrosinistra e sottolineando la volontà di proseguire con un’opposizione seria e costruttiva.
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