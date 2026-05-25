Mariani riconosce la sconfitta: “Congratulazioni a Fasoli. Saremo un’opposizione seria e attenta”

“Congratulazioni a Riccardo Fasoli per la netta vittoria. L’ho chiamato per fargli i complimenti, come è doveroso fare per fairplay politico-istituzionale”, ha dichiarato Mariani. Il candidato di “Casa Comune per Mandello” ha poi evidenziato come, a suo giudizio, il dato politico del centrosinistra presenti comunque alcuni elementi positivi. “Siamo soddisfatti di un buon risultato complessivo del centrosinistra, che è in crescita in diverse sezioni, anche se non è bastato”.

Mariani ha quindi spiegato che nei prossimi giorni verrà avviata un’analisi approfondita del voto, con l’obiettivo di comprendere meglio l’esito delle urne e impostare il lavoro futuro in Consiglio comunale. “Vedremo di fare un’analisi dettagliata di questo voto e capire come organizzarci all’opposizione. La nostra è sempre stata un’opposizione seria, attenta alla comunità”.

Con il risultato elettorale prende forma anche la nuova rappresentanza consiliare di “Casa Comune per Mandello”, che porterà in aula Vanessa Gaddi, la più votata della lista con 132 preferenze, seguita da Marco Cameroni, detto Came, con 124, Emanuela Milani con 100 e Giuseppe Valsecchi, detto Pino, con 92 preferenze.

I numeri hanno premiato in maniera chiara il sindaco uscente: Fasoli, candidato della lista “Il Paese di Tutti”, ha raccolto 3.233 voti, mentre Mariani si è fermato a 1.641 voti. A Mandello gli elettori complessivi sono stati 8.958, mentre i votanti 5.044, con un’affluenza definitiva del 56,31%.

Ora, dopo il voto, per il centrosinistra mandellese si apre una nuova fase politica all’opposizione, mentre Fasoli si prepara a guidare il Comune per il suo terzo mandato consecutivo.