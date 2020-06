PD Bellano-Dervio: un incontro dedicato alla figura di Aldo Moro

Incontro con Gero Grassi sulla Storia e il pensiero di Aldo Moro

I circoli dem di Bellano e Morbegno organizzano l’incontro sull’ex presidente del Consiglio.

BELLANO – Il Circolo PD “Giulio Spini” di Morbegno e Bassa Valle e il Circolo PD Bellano-Dervio lanciano una nuova iniziativa formativa, rivolta a iscritti, simpatizzanti e non solo, attraverso l’analisi della storia e del pensiero di grandi uomini politici del passato.

Il primo incontro si terrà venerdì 19 giugno, alle ore 20.45, e sarà incentrato sulla figura di Aldo Moro, esponente politico di primo piano della Democrazia Cristiana, più volte ministro e presidente del Consiglio a cavallo degli anni ’60 e ’70. Ospite della serata e relatore principale sarà Gero Grassi, parlamentare dal 2013 al 2018, promotore della Seconda Commissione d’Inchiesta sul Caso Moro. Grassi è uno dei massimi esperti italiani sul pensiero e sulla storia dell’ex presidente del Consiglio, rapito e ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978: autore di numerosi saggi sulla materia, da diversi anni gira l’Italia per raccontare la figura di Aldo Moro, in particolar modo alle associazioni e alle scuole.

“In questi mesi abbiamo continuato a discutere di politica “da remoto”, attraverso moltissimi incontri con esperti locali e esponenti politici nazionali e regionali.” Ha ricordato Federico Gusmeroli, coordinatore del Circolo di Morbegno e promotore dell’iniziativa.

“All’inizio si è trattato di una scommessa, che è stata però molto apprezzata e che è stata di ispirazione per iniziative di altri Circoli, generando quindi sempre più contenuti e attenzione. Vogliamo continuare ad utilizzare le potenzialità di questi strumenti, anche se chiaramente non possono sostituire gli incontri “fisici”: fare un diretta facebook permette di avere come ospiti anche relatori che vengono da lontano, e poter mettere a disposizione il video anche nei giorni successivi per coloro che non hanno visto la diretta. Quello su Moro sarà il primo di una serie di eventi di formazione, rivolti a tutti coloro che sono interessati a capire di più il nostro tempo, anche partendo da figure chiave del passato.”

L’incontro, intitolato “Aldo Moro: la storia, il pensiero, l’uomo” sarà trasmesso in diretta Facebook sulle pagine dei due Circoli, e resterà disponibile anche nei giorni successivi anche per chi non possiede un account. Durante l’incontro, sarà possibile porre domande al relatore attraverso i commenti.