L’iniziativa dedicata all’Afghanistan organizzata dal PD con il senatore Alfieri, i giornalisti Somoza e Zappa, il sindaco Gattinoni

Venerdì 12 novembre alle 20.45 al cinema De André di Mandello, anche in streaming

MANDELLO – Il Circolo PD Abbadia Mandello, in collaborazione con il PD Provincia di Lecco, i Giovani Democratici e la Conferenza delle Donne Democratiche, organizza “Caos Afghanistan” venerdì 12 novembre alle 20.45 al cinema De André di Mandello.

“L’evento – spiegano gli organizzatori -vuole analizzare la situazione attuale geopolitica di uno Stato già dimenticato dalle cronache dopo gli importanti sviluppi di agosto, per comprenderne gli scenari interni e internazionali”.

Parteciperanno il Senatore PD Alessandro Alfieri, membro della Commissione Affari Esteri del Senato; Alfredo Luis Somoza, giornalista esperto di politica internazionale, cooperazione e sviluppo; Mauro Gattinoni, sindaco di Lecco, Comune ad avere manifestato la disponibilità ad accogliere i profughi afghani.

Modererà la discussione Chiara Zappa, giornalista di Mondo e Missione, esperta di Medio Oriente. L’incontro sarà disponibile anche in streaming sulla pagina Facebook “PD Provincia di Lecco” e per l’ingresso in sala sarà obbligatorio esibire il Green Pass.