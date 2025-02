Pd Colico: Cristina Masanti è la nuova coordinatrice. Eletto anche il nuovo direttivo

Le elezioni sono avvenute nella serata di venerdì 24 gennaio

Il circolo Pd Colico sarà guidato per i prossimi anni da Cristina Masanti, già sindaca di Dorio per tre mandati

COLICO – Cristina Masanti è la nuova coordinatrice del Circolo Pd di Colico. L’elezione è avvenuta nella serata di venerdì 24 gennaio, in occasione del rinnovo del direttivo. Già sindaca di Dorio per tre mandati, Masanti guiderà il circolo per i prossimi anni portando in dote la sua esperienza di amministratrice e le conoscenze del territorio maturate negli anni.

Le idee sono già ben chiare: “Colico è un pezzo di Provincia che ha bisogno di infrastrutture all’avanguardia, di proposte per sfruttare i flussi turistici senza che diventino un problema per chi abita e lavora nei paesi del lago. Un occhio di riguardo dovrà esserci anche sulle chiusure ferroviarie di questa estate, serve trovare subito proposte per i pendolari che ogni giorno si muovono verso la Valtellina, verso Lecco e verso Milano. Abitare sul lago non può significare uscire di casa con mancanza di servizi e la preoccupazione di non sapere a che ora si tornerà a casa”.

Considerazioni a cui fanno seguito delle dichiarazioni di intento: “Farò il possibile. con l’aiuto dei membri del nuovo direttivo, per dare risposte concrete ai cittadini di Colico, con un occhio verso le future elezioni amministrative. Ringrazio per la fiducia che il Circolo PD di Colico ha risposto in me, affronterò le situazioni con l’impegno e la determinazione, che ho sempre cercato di avere nei miei precedenti impegni istituzionali”.

Le fa eco il segretario provinciale Manuel Tropenscovino: “La Federazione del PD ha seguito da vicino il percorso avviato negli scorsi mesi con il circolo per ridare nuovo slancio alle attività che verranno portate avanti nei prossimi mesi. Ora sul territorio del lago, grazie all’importante contributo dei nostri iscritti e delle nostre iscritte, possiamo riprendere il percorso iniziato con il circondario avendo come priorità l’ascolto delle esigenze di chi ogni giorno ne vive le difficoltà”.