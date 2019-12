Perledo Guarda Avanti tende la mano al sindaco

La minoranza invita il sindaco al pranzo di Capodanno

“Dialogo costruttivo per superare incomprensioni e divergenze”

PERLEDO – “Un programma di opere pubbliche concordato, un rimpasto di Giunta e un piano di lavori pubblici da completare per la stagione estiva 2020, magari utilizzando anticipatamente il rilevante avanzo di gestione”. Il Gruppo Consigliare Perledo guarda avanti invita il sindaco Fernando De Giambattista al dialogo costruttivo per superare incomprensioni e divergenze nell’interesse della comunità perledese e di sostegno per l’economia locale, basata sul turismo internazionale.

“La macchina amministrativa comunale ha bisogno di un segnale forte di svolta – sottolineano i consiglieri Mauro Gumina e Alessia Vitali – e noi siamo pronti ad appoggiare il sindaco già con l’approvazione di una mozione nel prossimo consiglio comunale che abbiamo convocato noi e che si dovrà svolgere entro il 10 gennaio; lui si deve però rendere conto che ha due gruppi praticamente equivalenti in consiglio e che un accordo è indispensabile per andare avanti, altrimenti sarà caos e immobilismo”.

“Invito il sindaco al pranzo di Capodanno a Livigno – conclude l’ex sindaco e consigliere capogruppo Carlo Signorelli – e sono certo che riusciremo a trovare un buon accordo”.