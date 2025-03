Perledo. Spaccatura in consiglio comunale: nasce Perledo in azione

Andrea Adamo, Alessandra Mauri, Roberto Pasino dalla maggioranza entrano nel gruppo misto in minoranza

“Coerenza verso chi ha messo la propria preferenza sulla scheda elettorale nelle ultime elezioni”

PERLEDO – Spaccatura nel Consiglio Comunale di Perledo con l’uscita di tre Consiglieri – Andrea Adamo, Alessandra Mauri, Roberto Pasino – che dalla maggioranza entrano nel gruppo misto in minoranza.

“Negli scorsi mesi, in modo “apparentemente amicale”, sono entrati nel gruppo di maggioranza, Perledo Guarda Avanti, due Consiglieri di minoranza. Anche se la Costituzione Italiana chiarisce l’importanza del bilanciamento democratico tra chi ricopre i ruoli di Maggioranza e Opposizione, essendo Perledo un piccolo paese, questa entrata nel gruppo di maggioranza sembrava motivata da un semplice aiuto sincero all’attività amministrativa – hanno spiegato i rappresentanti del nuovo gruppo -. Eppure, a pochi mesi di distanza, questo cambio di passo si è palesato come un progetto di repentina espansione, volutamente alimentata dall’interno, che ha spinto in un angolo due Consiglieri eletti nella maggioranza, praticamente spogliandoli da tutti incarichi, deleghe fino ad arrivare, addirittura, a votare un nuovo regolamento e a togliere la delega da Capogruppo a una dei due Consiglieri. Il progetto si è palesato quando una parte della maggioranza è arrivata a far eleggere come capogruppo l’ex capo gruppo della minoranza del gruppo Vivere Perledo con grande sorpresa e sbalordimento di tutta la popolazione Perledese”.

A questo punto, sentendosi traditi, per poter tornare a contare per le proprie competenze i Consiglieri Andrea Vincenzo Adamo Ispettore di Polizia ora in pensione, Alessandra Mauri appassionata di cultura, turismo ed ex capogruppo della maggioranza e Roberto Claudio Pasino Consulente Finanziario di Facile.it hanno formalizzato in data 5 marzo 2025 il passaggio al gruppo misto dando vita ad un nuovo gruppo chiamato Perledo in Azione.

“Questo passaggio si rende necessario per coerenza verso chi ha messo la propria preferenza sulla scheda elettorale nelle ultime elezioni e come sponda a tutti i cittadini di Perledo in modo d’avere voce in Comune”.