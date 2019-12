Perledo, una mozione per il rilancio delle attività turistiche sul territorio

Depositata nei giorni scorsi, verrà discussa al prossimo consiglio comunale

Tre iniziative: digitalizzazione dei sentieri, progetto preliminare per un parcheggio interrato a Olivedo e istituzione del bonus ‘balconi fioriti’

PERLEDO – Una mozione da discutere al prossimo Consiglio comunale che prevede tre iniziative immediate per il supporto e il rilancio delle attività turistiche sul territorio. Il gruppo consiliare dell’ex-sindaco Carlo Signorelli, Mauro Gumina, Alessia Vitali e Giuliano Campanini, dopo la recente ottima notizia del contributo regionale per la frana di Campallo e la conseguente disponibilità di fondi, hanno ritenuto di proporre al Sindaco e a tutto il Consiglio un primo gruppo di provvedimenti, riassunti nella mozione depositata nei giorni scorsi.

In primo luogo la Digitalizzazione dei sentieri (illuminazione, wifi, QR code, fotocellule, indicazioni turistiche) maggiormente percorsi nelle ore serali e notturne (priorità per i percorsi Olivedo-Regolo e Regolo-Perledo); quindi il progetto preliminare di fattibilità tecnica ed economica di un parcheggio interrato in località Olivedo (stazione) su aree in locazione da parte di RFI con il metodo di project financing; infine l’istituzione del bonus balconi fioriti che preveda, come nel 2012, l’assegnazione di contributi a soggetti privati che abbelliscano esteticamente con essenze floreali balconi, giardini e cortili nelle aree limitrofe ai principali percorsi turistici.

“Si tratta di una prima risposta alle istanze degli operatori e a oggettive necessità per il sistema turistico locale” hanno spiegato i consiglieri.