Piazze di spaccio smantellate a Colico, la Lega: “Lotta alla droga nostra priorità”

Il Segretario Provinciale Daniele Butti: “Grazie alle istituzioni, il territorio non verrà lasciato solo”

COLICO – “Desidero esprimere, a nome mio personale e di tutta la Lega Salvini Premier della provincia di Lecco, un sincero ringraziamento al Sottosegretario Nicola Molteni e all’Onorevole Eugenio Zoffili, che in questi mesi hanno seguito con attenzione e determinazione la situazione legata al grave fenomeno dello spaccio nei boschi dell’Alto Lago e di Colico”. Così Daniele Butti, Segretario Provinciale Lega Salvini Premier, in merito ai controlli anti spaccio svolti dai Carabinieri della Compagnia di Lecco nel comune di Colico e che questa mattina hanno portato allo smantellamento di tre postazioni utilizzate dagli spacciatori (leggi qui).

“Un plauso particolare va alla Prefettura, alla Questura di Lecco e ai Carabinieri della Compagnia di Lecco che, con professionalità e impegno, hanno condotto l’ennesima importante operazione di contrasto, smantellando tre postazioni di spaccio e restituendo sicurezza ai cittadini. La lotta alla droga è una priorità assoluta della Lega e continueremo, con il sostegno delle istituzioni e delle forze dell’ordine, a difendere i nostri territori, i nostri giovani e le nostre comunità da chi vuole portarvi degrado e criminalità. La presenza costante dello Stato e l’attenzione del Governo testimoniano che la battaglia contro lo spaccio non si ferma e che l’Alto Lago non sarà mai lasciato solo” conclude Butti.

Anche il Sottosegretario Nicola Molteni è intervenuto: “Grato ai Carabinieri della Compagnia di Lecco per l’ennesimo blitz anti spaccio nei boschi della droga a Colico e nella provincia lecchese. Bivacchi smantellati, 50 persone identificate e market della droga a cielo aperto nei boschi locali rasi al suolo. Continua senza sosta l’attività di militari e forze di polizia nei boschi dello spaccio di Como, Lecco e Varese contro i venditori di morte. Nessuna tregua da parte della Stato a criminali senza scrupolo anche nelle prossime settimane”.