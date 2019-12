Raccolta firme contro lo “jus soli” per il Circolo del Lago di Fratelli d’Italia

Igor Amadori: “Ringraziamo i militanti e la cittadinanza che ha partecipato”

Raccolte anche idee, proposte e consigli guardando alle elezioni comunali 2020

MANDELLO – Questa mattina, sabato, a Mandello del Lario il Circolo del Lago, con il referente locale di Fratelli d’Italia Igor Amadori, ha raccolto firme contro la proposta di legge sullo “jus soli”, effettuato tesseramenti ed in fine sono state raccolte idee, proposte, consigli in ottica delle elezioni comunali della prossima primavera.

“Ringraziamo i militanti e la cittadinanza che ha partecipato attivamente all’iniziativa – fa sapere Amadori – Diamo appuntamento ai cittadini per lunedì 23 dicembre presso il mercato per la raccolta firme contro la violenza sulle donne e in quell’occasione verranno presentate le attività del dipartimento vittime con la responsabile Alessandra Rota“.