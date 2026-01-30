Referendum a Colico: fissate le date del voto per il 24 e 25 maggio

Una scelta che rispetta l’indicazione del Consiglio Comunale di procedere nel più breve tempo possibile

Prossimi passi il decreto del sindaco e, subito a seguire, l’avvio della campagna elettorale

COLICO – È arrivata la decisione attesa: la Commissione Comunale riunitasi stamattina ha individuato il 24 e 25 maggio come date per lo svolgimento del referendum a Colico per determinare l’eventuale passaggio di provincia. Una scelta che recepisce l’indirizzo espresso in precedenza dal Consiglio Comunale, che aveva sollecitato l’Amministrazione a procedere nel più breve tempo possibile con la consultazione popolare, anticipando la data precedentemente scelta del 6 settembre.