Referendum a Colico: fissate le date del voto per il 24 e 25 maggio

Una scelta che rispetta l’indicazione del Consiglio Comunale di procedere nel più breve tempo possibile
Prossimi passi il decreto del sindaco e, subito a seguire, l’avvio della campagna elettorale
COLICO – È arrivata la decisione attesa: la Commissione Comunale riunitasi stamattina ha individuato il 24 e 25 maggio come date per lo svolgimento del referendum a Colico per determinare l’eventuale passaggio di provincia. Una scelta che recepisce l’indirizzo espresso in precedenza dal Consiglio Comunale, che aveva sollecitato l’Amministrazione a procedere nel più breve tempo possibile con la consultazione popolare, anticipando la data precedentemente scelta del 6 settembre.
Dopo la decisione della Commissione, il procedimento entrerà nella sua fase ufficiale con l’adozione del decreto del sindaco che indirà il referendum. Dal momento dell’emanazione del decreto dovranno trascorrere almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della consultazione.
Da quel momento prenderà il via anche la campagna elettorale, momento centrale per il confronto tra le diverse posizioni in campo (i Comitati “Il Bitto sposerà l’agone?” pro Sondrio e “Colico Resta a Lecco” pro Lecco) e per consentire alla cittadinanza di approfondire i temi oggetto della consultazione. Saranno settimane decisive per informare, discutere e chiarire gli scenari legati all’esito del referendum.
Per Colico si apre così una fase decisiva: con le date del 24 e 25 maggio fissate, il percorso verso le urne entrerà presto nel vivo.