Referendum a Colico, il Comitato Pro Sondrio: “I nostri numeri inequivocabili”

“Il Bitto sposerà l’Agone?” si esprime sulla raccolta firme

“Sul modulo del Comitato Pro Lecco due quesiti contraddittori. Le nostre informazioni invece sono affidabili”

COLICO – Il Comune di Colico vivrà l’anno prossimo un momento storico: il 6 settembre 2026 i cittadini saranno chiamati a esprimersi sul possibile passaggio dalla Provincia di Lecco a quella di Sondrio. Dopo mesi di discussioni e raccolta firme, la decisione finale passerà direttamente nelle mani della comunità. Proprio sulla raccolta firme si è voluto esprimere il Comitato Pro Sondrio “Il Bitto sposerà l’Agone?”.

“Negli ultimi mesi si è dibattuto molto sulla validità delle firme raccolte dai comitati promotori. Lo Statuto comunale prevede un solo quesito per ogni iniziativa popolare, ma il Comitato Pro Lecco (“Colico Resta a Lecco”) ha presentato firme su un modulo con due quesiti contraddittori (sì/no e “restare a Lecco”). Questo ha reso irricevibili 1.633 firme che l’Amministrazione aveva inizialmente considerato valide. Non è possibile sapere quanti cittadini abbiano firmato solo per ottenere il referendum, riservandosi di scegliere successivamente tra Lecco o Sondrio”.

“Di contro – prosegue il gruppo – il Comitato Pro Sondrio ha raccolto 1.422 firme valide, chiare e inequivocabili, sul quesito diretto: “Vuoi andare a Sondrio?”. Numeri che testimoniano trasparenza, chiarezza e la volontà precisa dei cittadini di partecipare attivamente alla decisione sul futuro del proprio territorio”.

Concludono l’analisi: “Il Comitato Pro Sondrio ha condotto la propria campagna con senso civico e dati concreti, facendo riferimento a uno studio dell’Università Bocconi presentato in diversi incontri pubblici. A differenza del Comitato Pro Lecco, che ha evitato confronti aperti e trasparenti, il Comitato Pro Sondrio ha puntato su informazioni affidabili e partecipazione diretta dei cittadini”.

Ora la parola passerà ai cittadini: saranno loro a decidere, con piena consapevolezza, se Colico resterà in provincia di Lecco o entrerà a far parte della provincia di Sondrio. Una scelta che determinerà il futuro del territorio e dell’identità locale.