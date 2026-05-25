Riccardo Fasoli sindaco “tris”: guiderà Mandello per altri cinque anni

Con il 66,33% dei voti riconfermato primo cittadino per la terza volta consecutiva, battendo Riccardo Mariani

“Felicissimi del risultato, la differenza in politica non la fanno le parole ma i fatti”

MANDELLO – Mandello ha scelto la continuità. Con un risultato netto, i cittadini hanno confermato sindaco Riccardo Fasoli, che conquista così il suo terzo mandato consecutivo. Una vittoria ampia, costruita voto dopo voto, che consolida ulteriormente il consenso attorno alla lista “Il Paese di Tutti” e certifica la fiducia di una larga parte dell’elettorato nel percorso amministrativo portato avanti negli ultimi anni.

Il sindaco uscente ha ottenuto 3.233 voti, pari al 66,33% delle preferenze, distanziando in maniera significativa il candidato della lista “Casa Comune per Mandello”, Riccardo Mariani, fermatosi a 1.641 voti e al 33,67%. Mariani tornava in corsa dopo essere stato sindaco di Mandello dal 2005 al 2015, in una sfida elettorale che ha riportato al centro del dibattito il confronto tra due visioni amministrative differenti del paese.

I dati definitivi raccontano di 8.958 elettori complessivi e di 5.044 votanti, con un’affluenza attestata al 56,31%.

Grande emozione e soddisfazione nelle prime parole pronunciate da Fasoli dopo la conferma ufficiale del risultato elettorale. “Siamo felicissimi del risultato. È stato un mese e mezzo non facile, una campagna elettorale nella quale abbiamo messo tantissimo impegno. Abbiamo una squadra bellissima e questo ha pagato sul territorio”, ha dichiarato.

Fasoli ha poi rivendicato il lavoro svolto dall’amministrazione negli ultimi anni, rispondendo indirettamente alle critiche avanzate durante la campagna elettorale dagli avversari politici: “Abbiamo sentito tante proposte che sembravano dire che a Mandello non fosse stato fatto niente, ma non è così. Sapevamo bene che i nostri mandellesi misurano i fatti più delle parole. Il risultato di oggi ci ha dato ragione”.

Non è mancata anche una riflessione sul dato basso dell’affluenza, considerato dal sindaco un elemento su cui lavorare in futuro. “Stavamo già ragionando per per capire come attrarre chi non ha votato e comprendere le motivazioni di questa scelta”.

Con la vittoria elettorale prende forma anche il nuovo Consiglio comunale. Per la maggioranza de “Il Paese di Tutti” entreranno in aula Silvia De Battista, che ha raccolto 377 preferenze, seguita da Franco Curioni con 258, Doriana Pachera con 194, Silvia Nessi con 189, Cesare Tentori con 187, Igor Amadori con 171, Giulia Alippi con 156, Sergio Gatti con 144, Alberto Maggioni con 107, Aurora Paola Caligiuri con 89 e Roberto Rosa con 87 preferenze.

Per la minoranza di “Casa Comune per Mandello” siederanno invece in Consiglio comunale Vanessa Gaddi con 132 preferenze, Marco Cameroni, detto Came, con 124, Emanuela Milani con 100 e Giuseppe Valsecchi, detto Pino, con 92 preferenze.

Il risultato delle urne consegna dunque a Riccardo Fasoli un nuovo mandato forte di un consenso molto ampio, confermando la fiducia di Mandello nel progetto amministrativo portato avanti dalla sua squadra negli ultimi anni.