Risorse per la SP72 a Mandello. La Lega: “Vince la cultura del sì”

Sbloccati 750 mila euro destinati dal Cipe per la messa in sicurezza del versante sulla SP72 a Mandello

La Lega esulta: “Ci stiamo lasciando alle spalle l’immobilismo della cattiva politica”

MANDELLO / ROMA – “Grande soddisfazione per lo sblocco fondi da parte del Cipe da destinare alla messa in sicurezza del versante sopra la SP72 nel comune di Mandello del Lario. I 750mila euro stanziati sono una misura importante e adeguata per rendere sicura e fruibile una strada vitale per il territorio”.

“E’ anche una vittoria della cultura del ‘Sì’ che, grazie alla determinazione del Ministro Salvini, da Nord a Sud sta facendo ripartire l’Italia lasciandoci finalmente alle spalle l’immobilismo dei ‘No’ della cattiva politica”.

Così i parlamentari lecchesi della Lega: Paolo Arrigoni, Antonella Faggi, Giulio Centemero e Roberto Paolo Ferrari.