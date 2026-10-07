Smart Bus, Perledo Viva contesta l’uso della tassa di soggiorno. Valutato il ricorso alla Corte dei Conti

La minoranza critica l’utilizzo dell’imposta per finanziare parte del nuovo servizio comunale, partito il 5 ottobre

Il vicesindaco Gumina difende la scelta: “Serve anche allo sviluppo delle frazioni”. La consigliera Sala: “E’ un servizio territoriale, non turistico”

PERLEDO – Più che sugli orari e sui costi, il confronto sul nuovo Smart Bus si è acceso sul modo in cui il servizio viene finanziato. In Consiglio comunale il gruppo di minoranza Perledo Viva ha messo nel mirino l’utilizzo della tassa di soggiorno, giudicato poco coerente con una linea pensata soprattutto per collegare frazioni, centro e stazioni. A portare la questione in aula è stata la consigliera Marinella Sala, mentre il vicesindaco Mauro Gumina ha difeso l’impostazione dell’Amministrazione, rivendicando anche una funzione turistica del servizio. Sullo sfondo, la possibilità che la vicenda venga sottoposta alla Corte dei Conti.

“Questo servizio non ha niente di turistico, è prettamente territoriale“, ha sostenuto la consigliera, osservando anche come l’avvio del servizio ad ottobre (precisamente lunedì 5) coincida con una fase ormai avanzata della stagione. Inoltre, il Perledo Smart Bus sarebbe destinato principalmente a collegare le frazioni con il centro e le stazioni, a differenza del Night Bus, con cui Sala ha fatto un confronto, servizio che a suo giudizio avrebbe una vocazione turistica più evidente e che negli ultimi anni avrebbe dato riscontri positivi.

Proprio il Night Bus sarà ora prolungato fino al 31 ottobre. La decisione arriva dopo una richiesta dell’Associazione Operatori Turistici di Perledo, che ha segnalato la presenza di numerose prenotazioni nelle strutture ricettive fino alla fine del mese.

Di segno opposto la posizione del vicesindaco Mauro Gumina: “L’utilizzo dell’imposta di soggiorno va letto anche in una prospettiva di sviluppo delle frazioni oggi meno servite dal trasporto pubblico“. Secondo Gumina, infatti, le zone meglio collegate hanno potuto beneficiare maggiormente dei flussi turistici, mentre quelle prive di un servizio regolare di trasporto restano più difficili da raggiungere. La finalità dello Smart Bus sarebbe quindi duplice: migliorare gli spostamenti dei residenti e, allo stesso tempo, rendere più accessibili le frazioni anche ai visitatori.

Il vicesindaco ha ricordato inoltre che il progetto era stato preceduto da un sondaggio rivolto alla popolazione, dal quale sarebbe emersa una richiesta significativa di un servizio di questo tipo.

L’interpellanza di Perledo Viva ha chiesto anche di chiarire nel dettaglio come venga finanziato lo Smart Bus. “Non sono previsti contributi o cofinanziamenti da parte di altri enti. La copertura è costruita attraverso gli introiti della bigliettazione e quelli derivanti dall’imposta di soggiorno, con l’obiettivo dichiarato di non gravare sulle risorse generali del bilancio comunale”, ha risposto Gumina.

Una scelta che Sala continua però a ritenere impropria proprio per la natura del servizio. La consigliera ha chiesto che la questione venga portata dunque all’attenzione della Corte dei Conti. Durante il Consiglio è stato chiarito che l’eventuale segnalazione alla magistratura contabile potrà essere presentata direttamente dalla stessa consigliera, qualora ritenga necessario sottoporre la vicenda a una verifica.

Sul piano gestionale, il servizio è stato affidato ad Arriva tramite affidamento diretto secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici. Il costo indicato in Consiglio è di 330 euro oltre Iva al giorno nelle giornate che coincidono con il servizio di trasporto scolastico e di 470 euro oltre Iva al giorno negli altri giorni. L’affidamento copre la prima fase sperimentale fino al 6 febbraio 2027, per un costo complessivo di oltre 42 mila euro, con possibilità di proroga fino all’8 giugno, per altri 38 mila euro circa.

La partenza, inizialmente immaginata dal 21 settembre, era subordinata all’attivazione dei sistemi informativi e della bigliettazione, ed è quindi slittata per motivi organizzativi ai primi giorni di ottobre.

Il biglietto singolo costa 2 euro, mentre l’abbonamento mensile è fissato a 30 euro. È previsto il pagamento contactless a bordo e l’utilizzo dei sistemi messi a disposizione da Arriva. Le tariffe sono state definite dalla Giunta e potranno essere eventualmente modificate con successive deliberazioni. Gli incassi spettano al Comune di Perledo, mentre Arriva svolge il ruolo di agente contabile e deve rendicontare separatamente al trasporto pubblico quanto raccolto attraverso la bigliettazione dello Smart Bus.

La minoranza ha sollevato dubbi anche sull’organizzazione delle corse. Sala ha preso come esempio il collegamento mattutino da Bologna verso la stazione, ritenendo poco funzionale l’orario rispetto alle coincidenze ferroviarie. Ha inoltre evidenziato il problema del ritorno per studenti e giovani e ha chiesto perché non sia stato valutato anche un collegamento verso servizi come l’ospedale di Bellano. Gumina ha riconosciuto che alcuni orari sono stati costruiti sulla base della disponibilità degli autisti, utilizzati anche per altri servizi, e che questo ha imposto compromessi rispetto alla configurazione inizialmente immaginata.

Proprio per migliorare il funzionamento, l’Amministrazione sta valutando una possibile evoluzione del servizio. L’ipotesi è quella di trasformare alcune corse, soprattutto quelle mattutine, in un servizio a chiamata o su prenotazione. In questo modo il mezzo potrebbe evitare l’intero percorso quando non necessario, raggiungendo direttamente le fermate richieste e riducendo così i tempi di viaggio.

Lo Smart Bus resta dunque un servizio in fase di prova, destinato a essere corretto sulla base dell’utilizzo reale e dei riscontri raccolti nei prossimi mesi. Ma il confronto in Consiglio ha già spostato il baricentro della discussione: non solo quanto funziona il bus, ma con quali risorse debba essere sostenuto e fino a che punto la tassa di soggiorno possa finanziare un servizio rivolto anche alla mobilità quotidiana dei residenti. È su questo terreno che Perledo Viva ha annunciato di voler andare fino in fondo, valutando anche il passaggio alla Corte dei Conti.