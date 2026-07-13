Sosta selvaggia a Oliveto Lario, il sindaco replica alla minoranza: “Polemica di basso livello, continuiamo a lavorare”

Per il primo cittadino si tratta di una polemica che non fotografa la situazione reale

“Rinnoviamo la stima alla Polizia Locale per il grande lavoro di presidio e controllo messo in campo nei fine settimana”

OLIVETO LARIO – Il sindaco di Oliveto Lario, Federico Gramatica, risponde alle critiche mosse dal capogruppo di minoranza Paolo Negri, che nei giorni scorsi aveva denunciato il ritorno dell’emergenza sosta selvaggia sulla strada Lariana parlando di “anni di lavoro cancellati”.

Per il primo cittadino si tratta di una polemica che non fotografa la situazione reale: “È una polemica di basso livello – afferma Gramatica –. È sotto gli occhi di tutti che in queste settimane stiamo vivendo un caldo anomalo e questo ha portato moltissime persone a cercare refrigerio sulle spiagge del lago. Nonostante l’elevato afflusso, non si sono verificati incidenti, fortunatamente anche grazie alle misure che abbiamo messo in campo, compreso il servizio di rimozione con il carro attrezzi”.

Il sindaco respinge quindi le accuse di mancanza di programmazione. “La programmazione c’è e prosegue. Stiamo affrontando una situazione che interessa tutto il territorio lariano e lo facciamo con gli strumenti a disposizione”.

Gramatica coglie inoltre l’occasione per esprimere il sostegno dell’amministrazione comunale alla Polizia locale. “Rinnovo la stima dell’amministrazione per il lavoro svolto dal comandante e dai suoi agenti. Colgo anche l’occasione per invitare il geometra Negri a partecipare ai concorsi per la Polizia locale che sono aperti in tutto il territorio lombardo: c’è un forte bisogno di personale e di nuove risorse”.

Il primo cittadino contrappone poi l’operato dell’attuale amministrazione alle scelte del passato. “In un solo anno erano stati spesi circa 30 mila euro per dotare la Polizia Locale di telelaser, uno strumento che è rimasto inutilizzato. Noi, invece, preferiamo agire piuttosto che fare polemica”.

Tra i risultati rivendicati dall’amministrazione figurano la realizzazione di 50 nuovi posti auto e i progressi nella raccolta differenziata. “Grazie alle politiche adottate sulle spiagge siamo passati dal 58% al 70% di raccolta differenziata, con un picco del 72% registrato nel mese di giugno. È il frutto di un progetto più ampio di programmazione e di sostenibilità, sia economica sia ambientale, per il nostro comune”.

Infine, Gramatica ribadisce la volontà di ridurre la pressione del traffico sul territorio: “L’obiettivo è incentivare un utilizzo minore dell’auto privata. Non a caso siamo stati tra i promotori del potenziamento del trasporto pubblico locale, una scelta che riteniamo fondamentale per gestire in maniera più sostenibile i flussi turistici sul lago”.