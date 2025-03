Sottopasso di Lierna, la polemica non si placa. E interviene il sindaco

Il consigliere regionale Fragomeli (PD) ha denunciato l’ennesimo disagio per un mezzo pesante in transito

Il sindaco: “Polemiche sterili. Il tentativo di destabilizzare l’amministrazione non andrà a buon fine”

LIERNA – Non accenna a placarsi lo scontro politico sul cosiddetto “tombotto” di Lierna. Ieri sera, mercoledì, il consigliere regionale del PD Gianmario Fragomeli aveva denunciato sui social l’ennesimo disguido per i mezzi pesanti in transito nel sottopasso ferroviario, postando alcune fotografie di un camion apparentemente incastrato. La causa dei disagi è stata imputata da Fragomeli ai lavori per la realizzazione del nuovo tombotto nel sottopasso ferroviario di via Leopardi: l’intervento idraulico infatti avrebbe causato l’innalzamento della sede stradale, riducendo l’altezza del sottopasso e rendendolo impraticabile per i mezzi pesanti diretti alle sedi delle aziende. Circostanza già chiarita dal sindaco Simonetta Costantini rispondendo ad un’interrogazione sul tema posta in consiglio comunale lo scorso febbraio (leggi qui).

“Cos’altro deve succedere perché Regione Lombardia, la Giunta Fontana, i suoi assessori si sentano responsabili e finalmente chiamati a risolvere la situazione del sottopassaggio di Lierna? Adesso sono veramente preoccupato anche per la stabilità del sottopasso e della sovrastante linea ferroviaria: voglio sapere se effettivamente tutti quegli ‘incidenti’ non ne minano la sicurezza” scrive il consigliere in una nota.

Solo due giorni fa il tema era approdato anche in Consiglio Regionale tramite un’interrogazione all’assessore Guidesi, firmata proprio dal dem lecchese. La risposta non aveva convinto Fragomeli, che a fronte dell’ennesimo episodio ha annunciato di voler coinvolgere l’assessore ai Trasporti Franco Lucente, responsabile del servizio ferroviario regionale: “Credo sia giusto, chiedendogli di farsi parte in causa con Rfi affinché faccia le sue verifiche per la stabilità della struttura. A Palazzo Lombardia devono capire che più non se ne occupano, più il problema diventa grande. Invece, sono immobili, ma a star fermi non si risolve nulla” conclude il consigliere Pd.

Sul tema è intervenuto, nuovamente, anche il sindaco di Lierna, Simonetta Costantini, che ha replicato a Fragomeli: “Caro consigliere, condivido pienamente con lei che il lavoro è importante e va salvaguardato, ma per la mia persona è altrettanto importante anche la sicurezza ed il rispetto delle regole, sono due principi cardine del mio mandato quindi, per evitare il proseguo di queste polemiche sterili chiederò collaborazione alle forze dell’ordine come già fatto ieri sera per poter fare transitare veicoli in totale sicurezza, nel rispetto delle regole e per salvaguardare il lavoro di tutti gli operatori”.

Il sindaco ha poi spiegato: “Nella serata di ieri è stata effettuata una verifica da parte dei Carabinieri di Lecco dopo segnalazione mia preventiva. Gli stessi mi hanno comunicato che il camion presente in loco non ha avuto difficoltà nel transitare sotto il “tombotto ferroviario” di Via Leopardi in quanto lo stesso ha un sistema idraulico che permette di ridurre l’altezza; altezza ridotta a 3.90 confermando quindi la non problematica nel transito. Ribadisco che tale dichiarazione è stata resa dall’autista ai carabinieri di Lecco intervenuti. Sarà mia cura avere un ulteriore confronto con la Questura e con RFI proprietaria del manufatto per approfondire questo argomento”.

Il sindaco ha concluso: “I postini e i fotografi del paese potrebbero contribuire maggiormente alla risoluzione del problema senza ostacolare e strumentalizzare il problema. E’ certo che ormai si tratta di un vero attacco alla mia persona e in particolare si sta cercando di destabilizzare l’Amministrazione appena insediata. Tentativo che non andrà a buon fine“.