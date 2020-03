Svincolo di Piona: in arrivo 200 mila euro dalla Regione per il progetto

Regione Lombardia stanzia 200 mila euro per progettare il completamento dello svincolo di Piona, a Colico

“Collegamento permanente e sicuro per la Valtellina”

COLICO – Uno stanziamento di 200mila euro per la progettazione definitiva ed esecutiva del completamento dello svincolo di Piona, nel Comune di Colico sulla SS36. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, di concerto con l’assessore a Enti locali, Montagna e Piccoli comuni, Massimo Sertori.

“La riqualificazione dello svincolo di Piona – dichiara l’assessore Terzi – è fondamentale per efficientare la viabilità in un punto cruciale della SS36: l’intervento migliorerà da un lato l’accessibilità a Valtellina e Valchiavenna, anche in ottica Olimpiadi, e dall’altro la viabilità della sponda orientale del Lago. La superstrada statale 36, di competenza di Anas, è strategica per il sistema viario lombardo: come Regione Lombardia siamo in campo per aiutare i territori interessati dall’infrastruttura e sollecitare lo Stato affinchè attui in tempi ragionevoli tutte le opere necessarie”.

Riguardo al nuovo schema di convenzione, l’assessore Sertori ha commentato che “si tratta di un passo avanti importante per offrire un collegamento permanente e sicuro verso la Valtellina e la Valchiavenna, limitando per il futuro situazioni di forte disagio in caso di chiusure al traffico della SS36, analoghe a quelle verificatesi nel corso degli anni con lo smottamento all’altezza di Lierna e il collasso della galleria Monte Piazzo tra Dervio e Colico. Il completamento dello svincolo stradale in località Piona – conclude Sertori – rappresenta una di quelle opere indispensabili e strategiche non solo per le Olimpiadi invernali 2026, ma anche ad evento concluso in quanto permetterà, in completa sicurezza, di migliorare l’accessibilità alla Valtellina e alla Valle Spluga”.

La delibera approva lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e Anas per la progettazione del completamento dello svincolo, opera ricompresa nell’elenco degli interventi per la messa in sicurezza degli itinerari regionali prioritari previsti dal Patto per la Lombardia. La convenzione consente l’attuazione delle procedure necessarie alla realizzazione della suddetta progettazione, garantendo i tempi previsti per l’utilizzo dei fondi FSC 2014-2020. La convenzione inoltre definisce i ruoli e i compiti in capo a ciascuno dei soggetti sottoscrittori (Regione Lombardia e Anas).