Torrente Varrone osservato speciale: incontro tra Provincia, Regione e Comuni

Necessaria la pulizia di alvei e boschi per evitare altre alluvioni

Sindaci, Provincia e Regione si confrontano nell’incontro a Villa Locatelli

LECCO – E’ necessario procedere al più presto a una pulizia strutturale e continuativa dei boschi e degli alvei dei torrenti in tutta la valle, affidandosi a imprese professionali e competenti, per evitare che il legname possa creare nuovamente i danni verificatisi lo scorso luglio.

Lo hanno evidenziato i sindaci che venerdì hanno preso parte ad un incontro in Provincia con i Comuni del bacino del torrente Varrone, per condividere le informazioni e le attività avviate e programmate anche in seguito agli eventi alluvionali del 12 giugno scorso.

All’incontro hanno partecipato per la Provincia di Lecco la Consigliera delegata alla Protezione Civile Elena Zambetti con il responsabile del Servizio Fabio Valsecchi; per Regione Lombardia il dirigente dell’Ufficio territoriale di Lecco Pietro Lenna, il dirigente dell’Unità operativa Protezione civile Andrea Zaccone con l’architetto Antonella Belloni, i Sindaci Elide Codega (Premana), Antonio Pasquini (Casargo), Martino Colombo (Pagnona), Stefano Cassinelli (Dervio), Luca Buzzella (Valvarrone) con alcuni tecnici.

Il sindaco di Dervio ha posto l’accento sulla diga di Pagnona, chiedendo una migliore gestione e un sistema in grado di garantire l’evacuazione in tempi rapidissimi in caso di necessità, anche attraverso l’utilizzo di sirene in tutto il paese.

A questo proposito la Provincia di Lecco ha proposto di realizzare un vero e proprio piano di bacino, che preveda una manutenzione programmata e un elenco dettagliato degli interventi necessari.

Inoltre Regione e Provincia hanno ricordato ai presenti l’opportunità offerta dai bandi nazionali, regionali e provinciali per attingere alle risorse necessarie per far fronte ai diversi interventi.

“Come Provincia di Lecco – commenta la Consigliera Zambetti – abbiamo voluto convocare questo incontro per rappresentare a Regione Lombardia le esigenze dei Comuni e per verificare lo stato di avanzamento delle attività di pianificazione in materia di Protezione civile lungo l’asta del torrente Varrone. Ringrazio tutti i presenti per gli importanti contributi forniti e confermo la disponibilità della Provincia di Lecco verso i Comuni per qualsiasi esigenza e necessità”.