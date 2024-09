Varenna, Fragomeli (Pd): “Grazie alle mie sollecitazioni, una nuova banchina e il tabellone informativo”

Interventi in corso alla stazione di Varenna, un punto fondamentale di accesso per turisti e residenti

VARENNA – Una nuova banchina e un moderno tabellone informativo stanno per trasformare la stazione di Varenna, un importante punto di accesso per turisti e residenti. I lavori, iniziati poco più di un mese fa, prevedono il ripristino di un binario e l’ampliamento della banchina, oltre all’installazione di un innovativo indicatore visivo di marciapiede. Quest’ultimo, parte del progetto di ammodernamento delle telecomunicazioni di RFI, si rivelerà particolarmente utile nei fine settimana, quando la stazione è invasa dai turisti.

“Il continuo lavoro di ascolto che svolgo sul territorio ha finalmente dato i suoi frutti. I pendolari mi hanno segnalato, corredando il messaggio con immagini, che sono iniziati i lavori alla stazione di Varenna.” Queste sono le parole di Gianmario Fragomeli, consigliere regionale del PD, il quale, dopo aver raccolto le segnalazioni di cittadini e amministratori, aveva sollecitato Regione Lombardia, anche tramite un’interrogazione depositata il 31 luglio e RFI, con una lettera, affinché la questione venisse affrontata il prima possibile.

Il consigliere regionale del PD sottolinea: “Mi fa piacere soprattutto che i pendolari mi abbiano mandato le informazioni e le immagini sia delle disfunzioni, dimostrando di fidarsi del mio lavoro, che, adesso, dell’avvio del cantiere per dimostrare che, nel giro di poco tempo, si è arrivati a una soluzione grazie anche ai miei continui solleciti”.

“Questo evidenzia l’importanza di essere presenti sul territorio e di ascoltare cittadini, amministratori e operatori turistici per affrontare efficacemente i problemi. Ora mi aspetto che, in tempi brevi, venga significativamente migliorata la sicurezza per le numerose persone che utilizzano quella piccola stazione, un punto di transito cruciale per il turismo dell’Alto Lago e verso la provincia di Sondrio. Inoltre, spero che il nuovo tabellone informativo possa ridurre il disagio dei visitatori, evitando che si trovino spaesati” spiega Gianmario Fragomeli.

Il consigliere regionale del PD conclude: “Desidero ringraziare tutti coloro che mi segnalano le problematiche, così come Regione e RFI per il loro intervento tempestivo. Non posso che esprimere la mia soddisfazione e confermare il mio impegno nell’ascoltare e lavorare per il bene delle nostre comunità, come ci richiede il nostro ruolo di consiglieri regionali.”