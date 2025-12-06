Varenna, il Comune apre il bando per l’acquisto dei libri di testo della scuola media

Il bando disciplina la possibilità per le famiglie residenti con figli frequentanti la scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2025/2026

Il sindaco: “Un sostegno concreto alle famiglie e un investimento nel futuro dei nostri giovani, affinché il diritto allo studio sia pienamente garantito e nessuno resti indietro”

VARENNA – Il Comune di Varenna informa che è stato pubblicato il “Bando per l’erogazione di contributi a titolo di compartecipazione alla spesa delle famiglie residenti a Varenna per l’acquisto di libri per gli alunni iscritti a scuole secondarie di primo grado A.S. 2025/2026”.

Il bando disciplina la possibilità per le famiglie residenti con figli frequentanti la scuola secondaria di primo grado nell’anno scolastico 2025/2026 di ottenere un contributo economico per coprire la spesa sostenuta per i libri di testo.

Le domande potranno essere presentate dal 9 dicembre al 30 dicembre (entro le ore 12.00), esclusivamente:

• tramite PEC all’indirizzo varenna@comune.varenna.legalmailpa.it, indicando in oggetto “Bando servizio mensa scolastica”;

• mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

Alla domanda dovranno essere allegati:

• apposito modulo di richiesta;

• copia del documento di identità,

• elenco dei libri acquistati con indicazione del prezzo di copertina.

Il contributo sarà erogato in un’unica soluzione, sulla base del valore autocertificato nella domanda e nei limiti delle risorse di bilancio disponibili. In caso di esaurimento dei fondi si terrà conto dell’ordine di presentazione delle domande.

La dichiarazione del Sindaco Mauro Manzoni: “Con questo bando, per la prima volta a Varenna, il Comune prevede un contributo per coprire l’intero costo dei libri di testo della scuola secondaria di primo grado delle ragazze e dei ragazzi residenti. Un sostegno concreto alle famiglie e un investimento nel futuro dei nostri giovani, affinché il diritto allo

studio sia pienamente garantito e nessuno resti indietro”.