Villa Monastero non più ‘gratis’ ai varennesi. “Almeno potevano avvisare”

Il sindaco Mauro Manzoni replica alla presidente Hofmann della Provincia

“Nessun accenno negli incontri istituzionali, ragioni incomprensibili. Ripristinare la gratuità dell’accesso ai residenti di Varenna”

VARENNA – “Cortesia da parte della ‘Casa dei Comuni’ avrebbe forse richiesto di anticipare al Comune la volontà di escludere i Varennesi dall’accesso gratuito ai giardini, sempre riconosciuto nei precedenti atti amministrativi della Provincia”

Così il sindaco di Varenna, Mauro Manzoni, risponde alle dichiarazione della presidente Alessandra Hofmann della Provincia (vedi articolo) nel ‘botta e risposta’ che prosegue, dunque, sull’accesso non più gratuito ai residenti di Varenna a Villa Monastero.

“Anche in occasione del mio incontro avvenuto con la Presidente nella sede istituzionale lo scorso 29 marzo, tenutosi per attivare un confronto su questioni anche riguardanti la Villa – aggiunge il sindaco – nessuna comunicazione né alcun cenno in merito”.

Manzoni ribadisce di non comprendere “le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione provinciale a rimuovere la facoltà di accesso gratuito dei residenti alla Villa, tra l’altro istituita dalla nostra Amministrazione sede per la celebrazione di matrimoni ed unioni civili, non posso che chiederne con forza il ripristino”.