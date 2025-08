Zoffili (Lega) a Colico: “Confermato il mio impegno a Roma contro lo spaccio nei boschi”

Dopo l’incendio doloso di due auto di servizio

Il deputato ha incontrato Sindaco e Polizia Locale

COLICO – Nei gironi scorsi, in Municipio a Colico, il deputato del collegio Eugenio Zoffili, Vicepresidente dell’Assemblea Parlamentare OSCE e Capogruppo della Lega Salvini Premier in Commissione Difesa alla Camera dei Deputati, ha incontrato il Sindaco Monica Gilardi e Edoardo Di Cesare, Comandante del Corpo di Polizia Locale associata ‘Alto Lario’ per i Comuni di Colico, Dorio e Dervio.

“Mi sono confrontato sul tema della sicurezza nel loro territorio. Negli scorsi mesi infatti la Polizia Locale ha subito l’incendio doloso di due auto di servizio, che ho potuto visionare: un evento che ha lasciato attonita la comunità che sembrerebbe legato alla piaga dello spaccio di droga nei boschi della zona. Circostanza che mi aveva spinto a presentare un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, chiedendo di potenziare la dotazione di uomini, mezzi e strumentazioni a disposizione delle Forze dell’Ordine e a intensificare il loro impego per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nei boschi della zona ad opera di immigrati extracomunitari, anche a ridosso dell’abitato di Colico”.

“La situazione è davvero preoccupante e per questo mi sto attivando, in tutte le sedi istituzionali opportune, affinché si intervenga con determinazione per debellare ogni forma di illegalità e criminalità organizzata – ha concluso Zoffili -. È fondamentale restituire ai cittadini luoghi sicuri e pienamente vivibili, riaffermando la presenza dello Stato e il principio di legalità”.