Mandello. Riccardo Fasoli comincia il terzo mandato con la sua squadra

Proclamazione nell’aula magna della scuola Pertini dopo la netta vittoria elettorale

Nei prossimi giorni verrà formata la nuova giunta

MANDELLO – Ufficialmente proclamato sindaco di Mandello per il terzo mandato consecutivo Riccardo Fasoli, protagonista di una netta vittoria alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. La cerimonia ufficiale di proclamazione si è svolta nell’aula magna della scuola Pertini, dove si sono ritrovati amministratori, sostenitori e cittadini per l’atto formale che apre il nuovo quinquennio amministrativo. Assenti i consiglieri della lista di opposizione Casa Comune per Mandello.

Nel corso del suo intervento, Fasoli ha voluto innanzitutto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito allo svolgimento della tornata elettorale e i cittadini che si sono recati alle urne nonostante il primo fine settimana dal sapore estivo. “Grazie a voi, grazie a tutte le persone che si sono date da fare per questo momento elettorale e anche a tutte le persone che col weekend di bel sole hanno deciso di venire a votare, a prescindere da chi abbiano votato”.

Le urne hanno premiato in maniera molto netta la lista Il Paese di Tutti, guidata proprio dal sindaco uscente. Fasoli ha infatti ottenuto 3.233 voti, pari al 66,33% delle preferenze, distanziando significativamente il candidato della lista Casa Comune per Mandello, Riccardo Mariani, fermatosi a 1.641 voti e al 33,67%.

Prende forma anche il nuovo Consiglio comunale. Per la maggioranza de Il Paese di Tutti entreranno in aula Silvia De Battista, la più votata con 377 preferenze, seguita da Franco Curioni con 258, Doriana Pachera con 194, Silvia Nessi con 189, Cesare Tentori con 187, Igor Amadori con 171, Giulia Alippi con 156, Sergio Gatti con 144, Alberto Maggioni con 107, Aurora Paola Caligiuri con 89 e Roberto Rosa con 87 preferenze. Per la minoranza di Casa Comune per Mandello siederanno invece in Consiglio comunale lo sconfitto candidato sindaco Riccardo Mariani, insieme a Vanessa Gaddi, che ha raccolto 132 preferenze, Marco Cameroni, detto Came, con 124, Emanuela Milani con 100 e Giuseppe Valsecchi, detto Pino, con 92 preferenze.

Archiviata la proclamazione ufficiale, nelle prossime settimane l’attenzione si sposterà ora sulla composizione della nuova giunta comunale.