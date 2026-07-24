Master Plan, 120 mila euro da Regione per progettare il futuro di Lecco

Finanziato con un emendamento della Lega nell’assestamento di bilancio regionale, il piano definirà la strategia di crescita della città

Il documento guiderà le future trasformazioni della città, dalla rigenerazione urbana alle infrastrutture, fino all’attrazione di investimenti e risorse europee. L’amministrazione Boscagli avvierà nei prossimi mesi il percorso di elaborazione del piano

LECCO – Regione Lombardia finanzia con 120 mila euro la realizzazione del Master Plan per lo sviluppo urbano di Lecco, lo strumento che dovrà delineare la strategia di crescita della città nei prossimi anni. Le risorse arrivano grazie a un emendamento della Lega approvato nell’ambito dell’assestamento di bilancio regionale 2026-2028 e sostenuto dal sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia Mauro Piazza.

L’obiettivo è consentire all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Filippo Boscagli di dotarsi di un documento strategico in grado di orientare lo sviluppo della città in una prospettiva di medio e lungo periodo, mettendo in relazione pianificazione urbanistica, infrastrutture, attrattività territoriale e sviluppo economico.

Il Master Plan costituirà il quadro di riferimento per accompagnare le future trasformazioni urbane, valorizzando le aree strategiche della città, promuovendo interventi di rigenerazione urbana e favorendo investimenti pubblici e privati. Lo strumento sarà inoltre funzionale a rafforzare la capacità del Comune di intercettare finanziamenti regionali, nazionali ed europei.

«Con questo intervento Regione Lombardia conferma la propria attenzione nei confronti di Lecco e della sua capacità di programmare il futuro – dichiara il sottosegretario Mauro Piazza –. Dotare la città di un Master Plan significa fornire uno strumento moderno, capace di orientare le scelte urbanistiche e infrastrutturali dei prossimi anni attraverso una visione organica e condivisa».

Piazza sottolinea di aver sostenuto con convinzione l’emendamento, ribadendo come «la competitività dei territori passi anche dalla qualità della programmazione e dalla capacità di costruire progetti credibili, attrattivi e sostenibili». Il sottosegretario si dice inoltre convinto che «l’amministrazione Boscagli sarà in grado di sfruttare questa occasione per rendere più attrattivo il nostro territorio».

Soddisfazione viene espressa anche dal vicesindaco e assessore allo Sviluppo urbano e all’Attrattività territoriale, Carlo Piazza, che definisce il finanziamento «un’opportunità importante per la nostra città».

«Il Master Plan – afferma – non sarà soltanto un documento di pianificazione, ma uno strumento di indirizzo strategico capace di definire una visione complessiva dello sviluppo urbano di Lecco, mettendo in relazione urbanistica, infrastrutture, politiche dell’abitare, sostenibilità, attrattività territoriale e sviluppo economico».

Per il vicesindaco, programmare significa «creare le condizioni per governare il cambiamento e rendere Lecco sempre più competitiva, attrattiva e capace di offrire qualità della vita ai cittadini e nuove opportunità alle imprese». Carlo Piazza ha inoltre ringraziato il sottosegretario Mauro Piazza «per l’attenzione dimostrata nei confronti della città e per il lavoro svolto, che ha consentito di destinare a Lecco un finanziamento concreto su un progetto che guarda al futuro».

L’Amministrazione comunale prevede di avviare nei prossimi mesi il percorso di elaborazione del Master Plan, coinvolgendo competenze tecniche e istituzionali affinché il documento diventi la base della programmazione urbana della città e accompagni uno sviluppo equilibrato, sostenibile e coerente con le potenzialità del territorio.