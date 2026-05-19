Mauro Artusi, sindaco di Primaluna, è entrato nella rete dei consiglieri locali dell’Unione Europea

Una voce valsassinese a Bruxelles. Un filo diretto per conoscere le opportunità, i finanziamenti e le politiche europee
Un’occasione per il territorio per far conoscere le esigenze dei cittadini e delle realtà locali alle istituzioni europee
PRIMALUNA – Il sindaco Mauro Artusi è entrato a far parte della rete dei consiglieri locali dell’Unione Europea.
Questa è un’iniziativa ufficiale della Commissione Europea (“Costruire l’Europa con i consiglieri locali”) nata per creare un filo diretto tra le istituzioni europee e i territori.
Un’occasione che il primo cittadino di Primaluna non si è lasciato sfuggire e che sarà un’importante opportunità per il territorio e gli enti locali.
I membri, che sono entrati a far parte di questa rete, avranno il compito informare i cittadini sulle opportunità, sui finanziamenti e sulle politiche europee.
“Sono da sempre un europeista convinto e in questo momento storico lo sono ancora di più – commenta il primo cittadino Mauro Artusi – C’é sempre stato un certo distacco da quello che è l’Europa come istituzione e i cittadini. Era necessario che si inserissero delle figure più vicine ai cittadini, persone che facciano da portavoce. Un Parlamentare Europeo ha certamente delle competenze enormi e rappresenta tre o quattro Regioni, è impensabile che possa avere un contatto diretto e vicino ai paesi e ai suoi abitanti. L’idea di creare una rete di consiglieri locali è positiva. Può far conoscere quello che effettivamente fa l’Unione Europea. Può portare alla luce le esigenze dei cittadini e delle realtà locali alle istituzioni europee“.
“Lo scopo è quello di collaborare con amministratori locali di tutta Europa per condividere buone pratiche. Promuovere il dialogo e il confronto sui temi che cambiano la nostra vita quotidiana. Ritengo che sia uno scambio importante per far crescere l’Europa e anche per fare le riforme necessarie. Sono contento che nel nostro piccolo ho la possibilità di potare le nostre istanze e far conoscere le possibilità che l’Europa da a livello quotidiano. Tante cose non si conoscono, e tante possibilità non vengono sfruttate. Anche tante risorse finanziarie non vengono utilizzate, soprattutto dall’Italia che è uno dei maggiori contribuenti. Diamoci questa opportunità“.
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