Mauro Piazza sul rinnovo dei medici: “Il Governo porta risorse e risultati”

La pre-intesa per il contratto 2025-2027 dell’Area Sanità prevede aumenti fino a 560 euro lordi al mese e nuove tutele su orari, ferie e sicurezza

Piazza valorizza l’intesa e attacca la lettura della sinistra sulla sanità

LECCO – Il rinnovo del contratto dei medici e dei dirigenti sanitari diventa, per Mauro Piazza, consigliere regionale della Lombardia e sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, un’occasione per rivendicare il lavoro del Governo sulla valorizzazione del personale sanitario. Al centro c’è la pre-intesa per il rinnovo del contratto 2025-2027 dell’Area Sanità, che secondo Piazza introduce aumenti economici e nuove tutele per i professionisti.

“Il rinnovo del contratto dei medici e dei dirigenti sanitari è un risultato importante, atteso da anni, che riconosce concretamente il valore di chi ogni giorno lavora per garantire la salute dei cittadini”, afferma Piazza, rivolgendosi al Governo e al ministro della Salute, ai quali rivolge un plauso.

Tra gli aspetti evidenziati dal consigliere regionale c’è l’incremento economico, che può arrivare fino a 560 euro lordi al mese. La pre-intesa prevede inoltre, secondo quanto sottolineato da Piazza, una maggiore valorizzazione delle specificità professionali e degli incarichi, insieme a nuove tutele relative a orari, ferie e sicurezza.

“Misure concrete che vanno nella direzione che chiediamo da tempo: riconoscere economicamente e professionalmente il lavoro dei nostri medici”, aggiunge Piazza.

Il tema assume, nelle parole del sottosegretario, una particolare rilevanza per la Lombardia, regione che può contare, sottolinea, su professionisti di alto livello. “Valorizzarli significa investire sulla qualità della nostra sanità, renderla più attrattiva e continuare a garantire eccellenza ai cittadini”, sostiene.

Il commento assume anche un preciso carattere politico. Piazza contrappone infatti il risultato rivendicato dal Governo alle critiche dell’opposizione e contesta alla sinistra una lettura della situazione sanitaria concentrata sui tagli.

“C’è poi una differenza politica evidente. Mentre la sinistra continua a screditare ogni iniziativa del Governo e a raccontare una sanità fatta soltanto di tagli, noi rispondiamo con i fatti”, afferma. Il consigliere regionale richiama quindi i precedenti governi, sostenendo che “per anni i professionisti sanitari hanno atteso rinnovi e riconoscimenti adeguati”, mentre oggi, a suo giudizio, “arrivano risorse, aumenti e maggiori tutele”.

La dichiarazione è stata diffusa a Milano il 7 ottobre, in occasione del commento di Piazza alla pre-intesa sul rinnovo contrattuale. La conclusione resta affidata alla prospettiva politica del sottosegretario: “Questa è la differenza tra chi fa polemica e chi porta risultati. Il Governo sta dimostrando concretamente di voler valorizzare medici e professionisti sanitari. Continueremo a lavorare nella stessa direzione, perché rafforzare il personale significa rafforzare l’intero Servizio sanitario e garantire cure migliori ai cittadini”, conclude Piazza.