Medardo Rosso: il Collegio docenti approva documento contro lo sterminio in Palestina

Il documento chiede di promuovere dibattiti e attività educative per sensibilizzare studenti e famiglie sul valore della pace e del diritto internazionale

LECCO – Il Collegio dei docenti dell’IIS Medardo Rosso nella seduta del 2 ottobre 2025 ha approvato con una larghissima maggioranza un documento che esprime forte contrarietà e indignazione per il genocidio del popolo palestinese e le condizioni in cui da anni versa; ribadisce l’impegno a non voltarsi dall’altra parte o venire meno al ruolo educativo che la scuola ha nella costruzione di un mondo di pace fondato sui diritti umani universali e sul rispetto del diritto internazionale.

“Come docenti della scuola italiana non possiamo accettare in silenzio quello che è stato definito anche dalle Nazioni Unite un genocidio.

Non possiamo, né riusciamo, a restare indifferenti di fronte alle immagini di bambini e bambine distrutti dalle bombe né da notizie di civili che muoiono per fame, mentre il cibo e le medicine che potrebbero salvarli si trovano a pochi metri da loro.

Non possiamo, né riusciamo, a rientrare nelle nostre classi sapendo che in un altro paese persone dell’età dei nostri studenti e delle nostre studentesse, o anche più giovani, stanno vivendo un orrore e un dolore senza fine”

Il Collegio ha deliberato “di fare quanto in suo potere per promuovere la discussione pubblica su questa tematica, immaginando azioni che coinvolgano l’intera comunità scolastica sia durante le ore di lezione che in momenti extrascolastici; di condannare lo sterminio del popolo palestinese insieme a tutti gli altri stermini, le violenze e i soprusi che costituiscano una violazione del diritto umano; di ribadire che la scuola deve promuovere l’educazione alla pace e al valore civico non solo in astratto ma nel concreto, avendo il coraggio di essere presente e affrontare ciò che la circonda”.