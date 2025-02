Merate, crisi del commercio di vicinato: interrogazione della minoranza

Interrogazione del gruppo di minoranza Prospettive per Merate sulla situazione del commercio cittadino

Tra le richieste avanzate quella di sapere se l’Amministrazione ha intrapreso azioni concrete per sostenere il commercio cittadino”

MERATE – Crisi del commercio di vicinato: il gruppo di minoranza Prospettive per Merate ha presentato oggi, venerdì, un’interrogazione al protocollo del Municipio per chiedere “quali azione concrete l’Amministrazione ha intrapreso o intende intraprendere per sostenere e sviluppare il commercio cittadino”.

Il documento parte da una disamina della situazione attuale, mettendo in luce come, a fronte delle “molteplici chiusure di attività commerciali, soprattutto nel centro storico della città, sempre meno frequentato durante le giornate, a distanza di quasi nove mesi dalle elezioni amministrative del giugno 2024, non sono state svolte iniziative o rese note azioni concrete intraprese dall’Amministrazione per sostenere e sviluppare il commercio cittadino”.

Una situazione influenzata anche dalle recenti politiche di controllo della sosta che “stanno generando preoccupazione tra i commercianti che temono un allontanamento della clientela dal centro cittadino”.

Constatazioni a cui seguono richieste in merito alle scelte intraprese o valutate dalla nuova Giunta per rivitalizzare il tessuto commerciale cittadino: “Ci chiediamo se è stata valutata la prosecuzione del “Distretto del Commercio” e se è stata convocata dall’assessore al Commercio Gianpiero Airoldi la cabina di regia e quali esiti ha avuto e se ci sono altre forme di aggregazione per la promozione del settore”.

Non solo. Tra la richieste anche quella di sapere “se l’assessore al Commercio ha avuto incontri o contatti con l’assessorato regionale allo Sviluppo Economico, con le associazioni di categorie e con quelle cittadine, tra cui Pro Loco, per sviluppare collaborazioni, ottenere finanziamenti e idee volte a favorire e a implementare il commercio locale” e di conoscere se sono in agenda iniziative, “oltre all’intensificazione dei controlli sulla sosta, per favorire l’afflusso della clientela nel centro cittadino e sostenere, in tal modo, le attività commerciali”.

Chiaro ed esplicito il riferimento alla grande mostra de “Il Narciso” di Caravaggio promossa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro e ospitata a Villa Confalonieri lo scorso autunno: un evento che aveva calamitato in città moltissimi visitatori con importanti ripercussioni anche sul commercio del centro storico.

Tra le domande del gruppo di minoranza, capitanato dall’ex sindaco Massimo Panzeri, anche quella di sapere se “sono in programma, da parte dell’Amministrazione comunale, modifiche alla viabilità automobilistica e/o agli ingressi della ZTL del centro cittadino”.

Il documento verrà discusso nel prossimo Consiglio comunale.