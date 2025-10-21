Merate: in Consiglio tombini e passaggi pedonali in via Cazzaniga

Discussa ieri sera, lunedì, in Consiglio comunale l’interrogazione dell’ex sindaco Panzeri

L’assessore Muzio concorda: “Siamo soddisfatti dei lavori? Evidentemente no e rimedieremo alle criticità. Segnaletica verticale posizionata in questi giorni”

MERATE – Tombini rimasti più in basso rispetto al livello stradale dopo i lavori di asfaltatura e nuovi passaggi pedonali non opportunamente segnalati con la segnaletica verticale. La via don Cesare Cazzaniga è stata al centro del dibattito ieri sera, lunedì, durante il Consiglio comunale grazie all’interrogazione presentata dal capogruppo di Prospettive per Merate Massimo Panzeri.

Nel documento l’ex sindaco ha evidenziato le criticità riscontrate dopo i lavori di asfaltatura sottolineando come diversi tombini presenti lungo la via siano risultati ben al di sotto del livello del nuovo manto stradale. Non solo. Panzeri ha anche posto l’accento sui due nuovi passaggi pedonali disegnati con le strisce bianche a terra, ma sprovvisti di segnaletica verticale, suggerendo di potenziare la sicurezza pedonale installando anche dispositivi luminosi. “E’ una questione di visibilità e sicurezza, in un tratto particolarmente sensibile per la vicinanza di scuole, parcheggi e attività di pubblico interesse” le parole dell’ex primo cittadino che ha chiesto se l’amministrazione comunale intendesse porre rimedio e in che modo a questi problemi.

L’assessore ai Lavori pubblici Mattia Muzio ha ammesso le criticità evidenziate dall’ex sindaco: “Siamo soddisfatti del lavoro? Evidentemente no” ha detto a chiare lettere, sottolineando come l’amministrazione comunale abbia immediatamente contestato all’operatore l’operato svolto, chiedendo, con diversi solleciti, il rifacimento dello strato di usura per riportare il manto stradale a livelli adeguati di sicurezza, e successivo rifacimento della segnaletica orizzontale.

“I lavori di asfaltatura in via Don Cesare Cazzaniga, eseguiti nel corso dell’estate, rientrano in un più ampio intervento in compensazione dei ripristini dovuti da due operatori di sottoservizi (fibra e rete idrica), che hanno interessato anche le vie Rondinella, Quintaberta, vicolo Carbonini, via Don Angelo Perego, via Trieste, via Turati e via Santa Marta – ha spiegato Muzio -. Le indicazioni fornite dal Comune sono state le medesime per entrambi gli interventi. È evidente che l’esito dei lavori, per quanto concerne alcune caditoie, in via Cazzaniga non risulta all’altezza di altri tratti realizzati contestualmente da un’altra impresa, ad esempio in via Trieste e via Turati”.

Ricevuta la contestazione, l’operatore si è quindi rivolto alla sua ditta esecutrice che è intervenuta risolvendo le situazioni più critiche e oggettivamente insostenibili “provvedendo ad alzare alcune caditoie, lasciando tuttavia irrisolti alcuni punti meno critici, ma comunque non accettabili dal nostro punto di vista”.

Proprio per questo motivo l’amministrazione comunale ha effettuato, nelle scorse settimana, dei sopralluoghi per verificare altri lavori di miglioramento della sicurezza stradale in altri punti della città. “L’intervento di via Cazzaniga è stato incluso tra le priorità di esecuzione”.

Grazie a questi sopralluoghi è stato possibile intervenire anche sulla segnaletica verticale,

posata nei giorni scorsi.

Muzio ha anche dato conto della richiesta di installare della segnaletica luminosa sugli attraversamenti di via Cazzaniga: “Nella variazione di bilancio di luglio abbiamo stanziato 150.000 euro per l’ampliamento dell’illuminazione pubblica. Le priorità hanno riguardato in primis la sostituzione di tutti gli apparecchi illuminanti con nuovi apparecchi Led ad alta visibilità nel tratto di via Statale tra le piramidi e Cicognola — zona che purtroppo ha registrato anche investimenti mortali (intervento già concluso) — e l’illuminazione di via Forlanini e del parcheggio di via Cerri, che attendevano da tempo l’installazione di apparecchi illuminanti (intervento attualmente in fase di completamento)”.

L’assessore ha concluso: “Stanno arrivando in questi giorni altri preventivi, proprio per l’illuminazione di passaggi pedonali e per dotarli di segnaletica luminosa. Daremo priorità all’illuminazione di un nuovo passaggio pedonale su via Statale, agli attraversamenti nei pressi della scuola primaria di via Montello, e quelli su via Bergamo nei pressi della caserma dei Carabinieri. Una volta definita la spesa potremo verificare se c’è possibilità di includere anche gli attraversamenti di via Cazzaniga in corrispondenza di vis S. Maria di Loreto e via De Amicis”.

Dal canto suo Panzeri si è detto soddisfatto che i rilievi siano stati condivisi e che in extremis siano stat posizionati i cartelli verticali: “Restano le criticità sulle caditoie che rappresentano un pericolo per gli utenti. In attesa che si risolvano queste tematiche, mi ritengo insoddisfatto”.