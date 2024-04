Merate: incontro con l’ex ministro Bonetti su pari opportunità e famiglie

Appuntamento il 7 aprile alle 16 a Villa Confalonieri

L’incontro con l’onorevole Bonetti, già ministro nel Governo Draghi, verterà su pari opportunità e conciliazione lavoro / famiglia

MERATE – L’onorevole Elena Bonetti, già Ministro per le Pari Opportunità e per la Famiglia nel Governo Draghi e vice capogruppo di “Azione – Per” alla Camera dei Deputati, sarà a Merate domenica 7 aprile per parlare di pari opportunità e famiglie. L’appuntamento è alle 16 a Villa Confalonieri a Merate con un focus sulle politiche da proporre per conciliare la realizzazione personale e familiare.

A dialogare con l’onorevole Bonetti ci saranno Giulia Tossici, vicepresidente Consiglio per le Pari Opportunità della Lombardia; Caterina Landolfi, Confad Aps e caregiver familiare; Cesare Perego, presidente Fism Lecco e Giuseppe Lanzillotti, studente e attivista per i diritti delle persone con disabilità.

“Denatalità e progressivo invecchiamento della popolazione, ritmi di lavoro totalizzanti e condizioni di vita precarie, unite alla difficoltà di accedere alla casa, sono problemi decisamente impattanti che richiedono la massima attenzione e un intervento concreto da parte delle Istituzioni – scrive la segretaria provinciale di Azione, Eleonora Lavelli -. Per questo è fondamentale creare momenti di dialogo su questi temi, così da favorire uno scambio proficuo tra le associazioni del territorio e chi di pari opportunità si occupa in Parlamento”.

L’incontro del 7 aprile sarà incentrato, in particolare, sulle politiche per favorire la conciliazione tra la vita famigliare e di cura dei componenti più piccolo, più fragili o anziani, e la realizzazione personale.

L’evento sarà moderato da Mattia Muzio, referente della Città di Merate del Direttivo di Azione Lecco.