Merate. Pestaggio fuori dalle medie, le minoranze: “Il problema sicurezza esiste”

La presa di posizione delle minoranze dopo il caso della zuffa avvenuta mercoledì mattina davanti al portone delle scuole medie

“Serve garantire la presenza costante di agenti di Polizia Locale sia all’ingresso sia all’uscita della scuola”

MERATE – “Una drammatica e puntuale conferma delle preoccupazioni da noi espresse solo poche ore prima in Consiglio comunale”. Così i gruppi di minoranza Noi Merate e Prospettive per Merate in merito all’episodio della zuffa avvenuta mercoledì mattina davanti al portone di ingresso delle scuole medie Manzoni che ha visto coinvolti due studenti di seconda media.

Sottolineando di aver portato in discussione in aula proprio martedì sera un documento in cui si chiedeva conto della scelta della dirigenza scolastica di rimodulare le modalità di svolgimento dell’intervallo, i consiglieri dei due gruppi di minoranza rimarcano che “quanto accaduto fornisce una risposta tanto evidente quanto inquietante al question time da noi presentato: il problema della sicurezza esiste, è probabilmente noto da un po’ tempo e non può più essere ignorato o minimizzato”.

Non solo. “Se da un lato va riconosciuto il senso di responsabilità e la prontezza della Dirigente scolastica che, evidentemente consapevole dei segnali di disagio e tensione presenti, ha correttamente deciso di modificare l’organizzazione dell’intervallo mantenendo separate le classi, dall’altro emerge con ancora maggiore forza la totale assenza dell’Amministrazione comunale, rimasta di fatto immobile”.

Ed è proprio alla Giunta che le opposizioni chiedono conto sottolineando che l’episodio del pestaggio di mercoledì sia avvenuto in strada, in un ambito che ricade pienamente sotto la responsabilità del Comune. “Non solo l’Amministrazione non è stata in grado di fornire risposte chiare e concrete in aula, ma non ha nemmeno ritenuto opportuno predisporre un adeguato presidio di sicurezza nelle mattinate successive all’episodio, nonostante la gravità dei fatti e le evidenti avvisaglie”.

Lo sguardo volge a tutti gli studenti che frequentano il plesso di via Manzoni: “Riteniamo grave e inaccettabile che l’ingresso e l’uscita degli alunni restino oggi affidati esclusivamente ai volontari, senza la presenza di un agente di Polizia Locale, rinunciando di fatto a qualsiasi reale funzione di deterrenza nei confronti di comportamenti violenti o pericolosi e venendo meno alla necessaria garanzia di sicurezza e tranquillità per la stragrande maggioranza degli studenti”.

Da qui le critiche: “In un momento come questo, l’Amministrazione non può più sottrarsi alle proprie responsabilità: è necessario garantire immediatamente almeno la presenza costante di agenti di Polizia Locale sia all’ingresso sia all’uscita della scuola quando transitano gli studenti, al fine di tutelare la sicurezza dei ragazzi, la serenità delle famiglie e il corretto svolgimento della vita scolastica. Così come non è più procrastinabile una decisa ed immediata presa in carico della problematica da parte di tutta la comunità educante, a partire dall’amministrazione comunale, nel rispetto delle rispettive competenze. Da parte nostra, come già detto nel corso del Consiglio Comunale, siamo pronti a fare la nostra parte. Ogni ulteriore ritardo, sottovalutazione o inerzia non sarebbe più giustificabile”.