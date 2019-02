Appuntamento venerdì sera in sala civica

Tra i relatori esponenti politici di spicco del Movimento 5 Stelle

MERATE – Terzo importante appuntamento col Movimento 5 Stelle venerdì1° marzo alle 21 in sala civica a Merate. Dopo aver affrontato temi come la presenza dell’amianto sul nostro territorio e la salute come diritto costituzionale, i grillini meratesi vogliono fare il punto sulla situazione politica attuale. In particolar modo si parlerà di “Governo del cambiamento, a che punto siamo”. Al tavolo dei relatori ci saranno il senatore M5S Gianmarco Corbetta della Commissione Affari Costituzionali, il deputato M5S Giovanni Currò della Commissione Finanze e la senatrice M5S Alessandra Riccardi della Commissione Giustizia. Sarà l’occasione per sentire dalla voce dei protagonisti della politica nazionale quanti e quali risultati sono già stati raggiunti in questi mesi di lavoro al Governo.

Ci sarà anche uno spazio dedicato all’Europa con l’Europarlamentare del M5S Eleonora Evi che racconterà cosa bolle in pentola a ridosso delle elezioni Europee.