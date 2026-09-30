Aggressioni a Olgiate Molgora, la solidarietà della Lega Merate

Solidarietà della Lega Merate al sindaco, al vice sindaco e al dipendente comunale di Olgiate Molgora aggrediti

“Le istituzioni e chi le rappresenta devono essere tutelati”

MERATE – Riceviamo e pubblichiamo una nota di solidarietà da parte della Lega Merate al sindaco Giovanni Battista Bernocco, al vicesindaco Matteo Fratangeli e un dipendente comunale, aggrediti nei giorni scorsi da un uomo di 50 anni, denunciato poi per percosse e lesioni personali.

Di seguito il comunicato integrale

La sezione della Lega Lombarda di Merate esprime piena solidarietà e vicinanza

al sindaco di Olgiate Molgora, Giovanni Battista Bernocco, al vicesindaco Matteo

Fratangeli ed al dipendente comunale, coinvolti negli episodi di aggressione

avvenuti nei giorni scorsi nei pressi del Municipio.

“Quanto accaduto è grave e non può essere sottovalutato. A nome della sezione

di Merate, vogliamo esprimere la nostra vicinanza al sindaco Bernocco, al

vicesindaco Fratangeli e al dipendente comunale intervenuto in suo aiuto. Chi

ricopre un incarico pubblico o lavora quotidianamente al servizio della comunità

deve poter svolgere il proprio compito in condizioni di sicurezza e nel pieno

rispetto della propria persona”.

“Ci auguriamo che le indagini possano fare piena luce su quanto accaduto e che

siano adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge. Le istituzioni e chi le

rappresenta devono essere tutelati: il rispetto delle regole e delle persone che

lavorano al servizio dei cittadini è un principio che non può essere messo in

discussione”.

La Lega Lombarda di Merate ribadisce quindi la propria vicinanza

all’Amministrazione comunale di Olgiate Molgora e a tutti i dipendenti dell’ente,

auspicando che possano continuare a svolgere il proprio lavoro con serenità e

sicurezza.

Il nostro movimento è contrario ad ogni manifestazione violenta, e quindi

condanna ogni episodio che venga perpetrato contro ogni persona.

Lega Lombarda – Sezione di Merate.

alessandro vanotti, segretario.