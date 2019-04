Il sindaco uscente ha sciolto le riserve: sarà alla guida di Airuno Aizurro Progetto Comune

“In questi 10 anni abbiamo fatto tanto, grazie alla squadra. Ora la priorità sarà la palestra”

AIRUNO – Adele Gatti è in corsa per il terzo mandato. Il sindaco uscente ha definitivamente sciolto le riserve, ufficializzando la candidatura a sindaco del gruppo di maggioranza uscente. La lista Airuno – Aizurro Progetto Comune ha già trovato lo slogan che contraddistinguerà non solo la campagna elettorale, ma anche i prossimi cinque anni , qualora gli airunesi daranno fiducia al gruppo.

“Il nostro motto è “Insieme per fare”. Sono convinta che un sindaco, senza una squadra valida e motivata, non andrebbe da nessuna parte”.

Il grazie alla squadra e a tutta la comunità

Gatti ha voluto ringraziare i dipendenti comunali, i volontari del Comune, le associazioni e la parrocchia, la sua Giunta e i sostenitori del gruppo per quanto fatto negli ultimi 10 anni. “Senza di loro non saremmo qui” ha ribadito ricordando come il gruppo di volontari sia cresciuto anno dopo anno arrivando agli 80 di oggi”. Lunedì 8 ad Aizurro e martedì 9 in sala consiliare i sostenitori di Progetto Airuno incontreranno i cittadini in due assemblee pubbliche.

Il bilancio del mandato

“Sarà l’occasione per fare il punto su quanto realizzato. Il nostro primo obiettivo, raggiunto, è stata la riqualificazione delle scuole, dalla secondaria alla primaria”. Due milioni gli euro investiti per questi interventi, a cui si aggiungono i lavori della scuola materna, in attesa di finanziamenti con il decreto Sblocca cantieri. Ammontano a un milione e 300mila euro gli interventi effettuati, anche grazie a contributi di enti terzi, sul fronte delle opere pubbliche: dal collettore fognario al ponticello sull’Adda passando per i giunti del viadotto alla riqualificazione energetica della illuminazione pubblica e delle caldaie. Il sindaco ha poi ricordato i lavori in via della Vergine e in via 1° maggio, la rotatoria realizzata davanti all’oratorio, i 140mila euro stanziati per sistemare la frana in via Italia e i 25mila euro destinati alla sicurezza con l’acquisto di telecamere.

I fiori all’occhiello dell’amministrazione

“Un grazie va anche al gruppo alpini per gli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico effettuati”. Tra i fiori all’occhiello dell’amministrazione uscente, Gatti ha elencato il potenziamento della biblioteca, fucina di attività grazie a un gruppo di volontarie e il dinamismo della consulta giovani. “Sono orgogliosa di poter rappresentare ancora questo gruppo, che sarà fortemente rinnovato nei suoi esponenti pur potendo contare sull’esperienza maturata dagli attuali amministratori”.

Spinta dalla passione e da un sogno

A spingere il sindaco uscente a confrontarsi ancora una volta con il voto sono la passione e un sogno, quello di dotare finalmente Airuno di una palestra.”Lo dobbiamo ai nostri giovani e alle nostre vitalissime associazioni sportive”.

Convinto di questa priorità si è detto anche Gianfranco Lavelli, volto noto di Airuno che non solo farà parte della squadra di Progetto Airuno, ma ricoprirà il ruolo di vice sindaco in caso di vittoria.

Al fianco come vice Gianfranco Lavelli

“Da ieri sono un pre pensionato quindi avrò più tempo libero. Ho dato la mia disponibilità a dare una mano ad Adele. Siamo insieme per fare, innanzitutto la palestra”. Che, in ossequio ai corsi e ricorsi storici, dovrebbe sorgere nell’area Giuoco, quella che aveva visto lo stesso Lavelli impegnato come referente del comitato dei bidoni all’indomani della funesta fine del progetto imprenditoriale della Petroldragon.