Airuno: i gettoni di presenza di “Al Centro” per il teatro per i giovani

Il gesto di solidarietà promosso dai quattro consiglieri che da poco hanno formato il gruppo Airuno Aizurro al centro

Il capogruppo Ferrario: “E’ un segno di vicinanza e attenzione alle associazioni di volontariato del paese”

AIRUNO – I gettoni di presenza, maturati nei consigli comunali del 2022, devoluti per sostenere il progetto di laboratorio teatrale promosso dall’oratorio.

E’ una decisione nel segno della solidarietà quella presa dai consiglieri del neonato gruppo Airuno Aizurro al centro, formato da poche settimane a seguito della fuoriuscita dei consiglieri Bruno Ferrario, Simone Tavola, Cinzia Soldo e Donatella Balasso dalla compagine di maggioranza.

Da sempre attenti alle esigenze della comunità i consiglieri hanno deciso di devolvere i 300 euro frutto del lavoro svolto nel 2022 in aula per sostenere la realtà della Compagnia della Straluna, attiva nel promuovere laboratori teatrali, coordinati da Alma Gola, rivolti ai più giovani. In questo modo sarà possibile contribuire alle spese necessarie per promuovere e portare avanti un progetto apprezzato da tutti.

“E’ un piccolissimo gesto di vicinanza al mondo associativo e del volontariato che, soprattutto in una realtà piccola come quella di Airuno, è fondamentale per rendere più vivo e attrattivo il nostro paese” puntualizza il capogruppo Bruno Ferrario.