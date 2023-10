Airuno, le minoranze sulla scuola: “Giunta Milani assente e contraddittoria”

Non si è fatta attendere la replica dei due gruppi di minoranza in un comunicato congiunto

“Noi disfattisti? E’ Milani che inizia la campagna elettorale partendo da polemiche inutili e inesistenti”

AIRUNO – Un comunicato stampa congiunto, firmato da entrambi i gruppi di minoranza, per manifestare stupore da quanto dichiarato dalla maggioranza, o meglio da quello che “rimane della lista Cambiamo Airuno Aizurro, ormai diventata la minoranza di fatto in Consiglio Comunale”.

Bruno Ferrario, capogruppo di Airuno al centro e Gianfranco Lavelli di Progetto Comune hanno preso la penna in mano per replicare alle critiche del sindaco Alessandro Milani che ha accusato velatamente le minoranze di aver iniziato la campagna elettorale (ad Airuno si vota l’anno prossimo) su un tema che non dovrebbe essere divisivo come quello della scuola.

Con delle articolate considerazioni, che riportiamo integralmente sotto, le due minoranze rispondono punto su punto alla maggioranza, ricordando come “il sindaco non avendo più una maggioranza non è in condizione di richiamare al proprio senso civico la minoranza quando si astiene o vota contrario”.

Ricordando anche le dichiarazioni di voto espresse in consiglio da Ferrario, le due minoranze concludono l’intervento con una domanda, rivolta ai cittadini: “Vi chiediamo: quali e quante novità ha portato la Giunta Milani nella gestione delle scuole, in questi quattro anni? Siamo convinti che è proprio il Sindaco Milani ad avviare la campagna elettorale, partendo con delle polemiche gratuite e inesistenti, come spesso ha fatto quando sedeva tra i banchi della minoranza e che ha continuato a fare anche da Sindaco!”.

Di seguito il comunicato integrale

Abbiamo letto con stupore il comunicato stampa di quel che rimane della Lista Cambiamo Airuno Aizurro, ormai diventata la minoranza difatto in Consiglio Comunale. La Lista del Sindaco Milani pone una critica in merito all’astensione dei nostri due gruppi consiliari, perciò ci sembra doveroso spiegare ai cittadini il perché di questa scelta, fatta in autonomia per ciascun gruppo.

La Lista Milani chiede se “è giusto scontrarsi su tematiche delicate riguardanti la Scuola, dove c’è in gioco il futuro degli studenti”. Premesso che non c’è stato nessuno scontro, ma semplicemente il gruppo Airuno Aizurro Progetto Comune è dell’opinione, espressa più volte anche in sede di Consiglio Comunale, che il sindaco non avendo più una maggioranza non è in condizione di richiamare al proprio senso civico la minoranza quando si astiene o vota contrario. Non solo, forse la Giunta Milani si dimentica che, quando negli anni passati sedeva nei banchi dell’opposizione, di norma si asteneva al Piano di Diritto allo Studio presentato dall’Amministrazione Gatti. Nessuno mai gridò al disfattismo.

Allora come oggi, si accoglievano i progetti presentati dal corpo docente, perciò non vediamo nessun cambiamento. In questi anni non abbiamo visto il contributo al Piano Diritto allo Studio raddoppiare. In merito invece al progetto musicale, forse si dimentica che fu lanciato dall’Amministrazione Gatti alla fine del suo mandato, sospeso negli ultimi anni e riproposto quest’anno.

L’astensione del gruppo di opposizione “Airuno Aizurro Progetto Comune”, guidato dal capogruppo Lavelli Gianfranco, pone un ragionamento più ampio: in questi ultimi quattro anni, come emerge anche dal verbale dell’ultima consulta scuola, l’amministrazione è stata assente. Nei dieci anni della precedente amministrazione è sempre stato attivo un consigliere delegato che faceva da raccordo tra Comune e Istituto Comprensivo e che per ogni esigenza era effettivamente presente nella scuola. Così come non sono mancati gli investimenti sulle strutture, in tutte le tre scuole per oltre due milioni di euro, e l’istituzione delle borse di studio nel 2016. Ci chiediamo dunque: cosa ha fatto di meglio la Giunta Milani in questi quattro anni? A noi gli studenti stanno a cuore nel concreto e non a parole.

La Lista Milani, nell’intervento alla stampa di ieri, si è dimenticata di menzionare che il nuovo gruppo consiliare Airuno Aizurro al Centro ha espresso in Consiglio Comunale le motivazioni riguardo la propria astensione. Il capogruppo Ferrario Bruno ha spiegato in C.C. che l’astensione è dovuta alla mancanza di iniziativa della Giunta Milani in merito allo sconto da applicare alle famiglie con più figli che usufruiscono delservizio mensa. Infatti, nonostante un contributo governativo di ben 6.000 euro dedicato alla mensa, il Sindaco ha deciso per una riduzione di appena 50 centesimi a pasto, ovvero neanche 10 euro al mese, in totale, di sconto. Il nostro gruppo in diverse occasioni ha chiesto di applicare uno sconto del 50% per i secondi figli. Proposta non accettata dalla Giunta.

Carissimi concittadini, vi chiediamo: quali e quante novità ha portato la Giunta Milani nella gestione delle scuole, in questi quattro anni? Siamo convinti che è proprio il Sindaco Milani ad avviare la campagna elettorale, partendo con delle polemiche gratuite e inesistenti, come spesso ha fatto quando sedeva tra i banchi della minoranza e che ha continuato a fare anche da Sindaco!!

Gianfranco Lavelli

Capogruppo Airuno Aizurro Progetto Comune

Bruno Ferrario

Capogruppo Airuno Aizurro al Centro