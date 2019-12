Airuno, lettera di auguri del sindaco con bilancio dei primi sei mesi di amministrazione

Il sindaco Alessandro Milani ha scritto una lettera ai suoi concittadini in occasione delle festività

Nel bilancio del primo semestre di mandato, l’impegno per la riduzione delle tasse e l’enfasi per l’uscita dal Plis

AIRUNO – Una lettera di auguri di Natale per fare anche il punto dei primi sei mesi di amministrazione comunale. Il sindaco Alessandro Milani ha voluto inviare a tutti gli airunesi una comunicazione per augurare Buon Natale e buon anno nuovo. “Mi auguro che possiate realizzare tutti i progetti che avete nel cuore per voi e per le persone a cui volete bene – ha scritto – . Il Comune, la casa di tutti gli airunesi, sarà sempre un luogo di confronto e di ascolto delle vostre esigenze e proposte. Da questo assunto lavoro quotidianamente, con passione e impegno, per costruire un paese più vivo, più coeso e più libero da lasciare a tutti i nostri ragazzi”.

L’impegno per la riduzione delle tasse

Largo poi all’illustrazione di quanto fatto in questo primo semestre alla guida del paese. “Un primo passo: dal 2020 la prima riduzione delle tasse. Negli ultimi 5 anni le aliquote non sono ma state ridotte. In questi mesi abbiamo lavorato per una prima e lieve riduzione delle aliquote Irpef e per una riduzione del 20% della maggior parte delle tariffe comunali”. L’obiettivo è continuare così nei prossimi cinque anni, dando incentivi anche a chi fa impresa e al mondo sportivo tramite il bonus mercato (esenzione della Tosap per 6 mesi per i nuovi commercianti del mercato) e il bonus palestra (con lo sconto del 50% alle associazioni per le tariffe della palestra). “Abbiamo rinegoziato i tassi dei interesse dei mutui portandoli dal 4.5% allo 0.97%”.

L’albo delle associazioni

Per quello che riguarda le associazioni, sono state confermate le convenzioni con le associazioni, avviando nuove collaborazioni come quella con la Lia per il mercatino dell’Airone, con gli amici di Tino per la promozione e la tutela del territorio collinare di Airuno. Non solo, ma per avere un quadro più chiaro e trasparente è stato istituito anche un albo delle associazioni,

Tra i punti evidenziati con orgoglio anche l’approvazione del piano strade con lo sblocco dei lavori al viadotto Alcherio, il rifacimento della segnaletica orizzontale, la messa in sicurezza di via don Gaetano Solaro e l’aumento dei chilometri di asfaltatura della strada per Aizurro. “Per la primavera 2020 inizieranno i lavori di messa in sicurezza di via Adda, di via dei Nobili e del marciapiede del Viadotto”.

Il vanto dell’uscita dal Plis

Tra gli altri punti di vanto, l’uscita dal Plis sovracomunale del Monte di Brianza: “Abbiamo mantenuto un nostro preciso impegno, uscendo da un ente inutile e costoso che non ha mai svolto un solo intervento sul territorio airunese”. Un tema, quest’ultimo, dibattutissimo tanto da comportare anche la nascita del comitato sì parco, con particolare riferimento all’ingresso ( a oggi bloccato) dnel Parco di Montevecchia del Curone. Istituita, anche per organizzare misure di prevenzione sul territorio comunale , la consulta ambiente insieme a degli esperti. Tra gli altri obiettivi raggiunti, i due interventi di manutenzione straordinaria dello scuolabus, il nuovo centro per gli anziani Domusenior, l’aumento delle risorse per il piano di diritto allo studio (con un incremento di 2mila euro) e il primo passo per il sogno palestra con l’input alla consulta sport di costruire a gennaio 2020 il concorso di idee rivolto ai professionisti.

Nella galleria fotografica l’opuscolo distribuito alle famiglie